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خلال النصف الأول من العام الحالي.. "صحة الحفر" تباشر 4697 بلاغًا محالًا من 937

نسبة الرضا والإغلاق بلغت 96٪ بعد التواصل مع المبلغ.. بهدف تلبية احتياجات المرضى

باشرت "صحة حفر الباطن" خلال النصف الأول من العام الحالي، 4697 بلاغًا مُحالًا من مركز البلاغات (937)، تم توجيهها إلى الجهات المعنية لمتابعتها لخدمة المستفيدين.

وأوضحت أن نسبة الرضا والإغلاق بلغت 96٪ بعد التواصل مع المُبلِغ لقياس رضاه عن إجراءات التعامل مع الشكوى؛ مبينةً أن مركز البلاغات بمثابة أذن مُصغية للمرضى لرصد متطلباتهم فيما يخص الجانب الصحي والشكاوى والملاحظات، وتلبية احتياجاتهم؛ وفقًا للمعايير وحاجة المريض الطبية.. كما يعمل على تحليل كل ما يَرِدُ من بلاغات اﻟﻤرضى، ويعمل جاهدًا على تطوير أداء العمل ضمن استراتيجيات وزارة الصحة.

وتحرص "صحة حفر الباطن" على تلبية احتياجات المرضى، وسرعة الاستجابة لهم، والتطلع إلى الارتقاء بتقديم أفضل الخدمات الطبية.

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خلال النصف الأول من العام الحالي.. "صحة الحفر" تباشر 4697 بلاغًا محالًا من 937
سبق

باشرت "صحة حفر الباطن" خلال النصف الأول من العام الحالي، 4697 بلاغًا مُحالًا من مركز البلاغات (937)، تم توجيهها إلى الجهات المعنية لمتابعتها لخدمة المستفيدين.

وأوضحت أن نسبة الرضا والإغلاق بلغت 96٪ بعد التواصل مع المُبلِغ لقياس رضاه عن إجراءات التعامل مع الشكوى؛ مبينةً أن مركز البلاغات بمثابة أذن مُصغية للمرضى لرصد متطلباتهم فيما يخص الجانب الصحي والشكاوى والملاحظات، وتلبية احتياجاتهم؛ وفقًا للمعايير وحاجة المريض الطبية.. كما يعمل على تحليل كل ما يَرِدُ من بلاغات اﻟﻤرضى، ويعمل جاهدًا على تطوير أداء العمل ضمن استراتيجيات وزارة الصحة.

وتحرص "صحة حفر الباطن" على تلبية احتياجات المرضى، وسرعة الاستجابة لهم، والتطلع إلى الارتقاء بتقديم أفضل الخدمات الطبية.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
12:50 PM

خلال النصف الأول من العام الحالي.. "صحة الحفر" تباشر 4697 بلاغًا محالًا من 937

نسبة الرضا والإغلاق بلغت 96٪ بعد التواصل مع المبلغ.. بهدف تلبية احتياجات المرضى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حفر الباطن
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باشرت "صحة حفر الباطن" خلال النصف الأول من العام الحالي، 4697 بلاغًا مُحالًا من مركز البلاغات (937)، تم توجيهها إلى الجهات المعنية لمتابعتها لخدمة المستفيدين.

وأوضحت أن نسبة الرضا والإغلاق بلغت 96٪ بعد التواصل مع المُبلِغ لقياس رضاه عن إجراءات التعامل مع الشكوى؛ مبينةً أن مركز البلاغات بمثابة أذن مُصغية للمرضى لرصد متطلباتهم فيما يخص الجانب الصحي والشكاوى والملاحظات، وتلبية احتياجاتهم؛ وفقًا للمعايير وحاجة المريض الطبية.. كما يعمل على تحليل كل ما يَرِدُ من بلاغات اﻟﻤرضى، ويعمل جاهدًا على تطوير أداء العمل ضمن استراتيجيات وزارة الصحة.

وتحرص "صحة حفر الباطن" على تلبية احتياجات المرضى، وسرعة الاستجابة لهم، والتطلع إلى الارتقاء بتقديم أفضل الخدمات الطبية.

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