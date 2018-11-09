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المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجير في العراق وحادث الطعن بأستراليا

جددت رفضها لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف

عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مطعمًا في الموصل شمالي العراق، وحادث الطعن الذي وقع في مدينة ملبورن الأسترالية.

وجدد المصدر رفض المملكة لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مقدمًا العزاء والمواساة لحكومات وشعوب تلك الدول، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجير في العراق وحادث الطعن بأستراليا
سبق

عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مطعمًا في الموصل شمالي العراق، وحادث الطعن الذي وقع في مدينة ملبورن الأسترالية.

وجدد المصدر رفض المملكة لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مقدمًا العزاء والمواساة لحكومات وشعوب تلك الدول، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل .

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
05:07 PM

المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجير في العراق وحادث الطعن بأستراليا

جددت رفضها لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مطعمًا في الموصل شمالي العراق، وحادث الطعن الذي وقع في مدينة ملبورن الأسترالية.

وجدد المصدر رفض المملكة لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مقدمًا العزاء والمواساة لحكومات وشعوب تلك الدول، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل .

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