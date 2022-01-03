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خبير طقس: أمطارٌ متفاوتة على عسير وجازان والرياض والشرقية

انخفاضٌ في الحرارة على الشمالية

قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ حسب المرصد الألماني، متوقع أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة لغزيرة على أجزاءٍ من منطقتَي عسير وجازان، وسواحل تبوك، وعلى شرق الشمالية وجنوب منطقتَي الرياض والشرقية، وعلى أجزاءٍ من الإمارات وسلطنة عُمان، وانخفاضٌ في الحرارة على الشمالية.

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خبير طقس: أمطارٌ متفاوتة على عسير وجازان والرياض والشرقية
سبق

قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ حسب المرصد الألماني، متوقع أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة لغزيرة على أجزاءٍ من منطقتَي عسير وجازان، وسواحل تبوك، وعلى شرق الشمالية وجنوب منطقتَي الرياض والشرقية، وعلى أجزاءٍ من الإمارات وسلطنة عُمان، وانخفاضٌ في الحرارة على الشمالية.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
08:25 AM

خبير طقس: أمطارٌ متفاوتة على عسير وجازان والرياض والشرقية

انخفاضٌ في الحرارة على الشمالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ حسب المرصد الألماني، متوقع أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة لغزيرة على أجزاءٍ من منطقتَي عسير وجازان، وسواحل تبوك، وعلى شرق الشمالية وجنوب منطقتَي الرياض والشرقية، وعلى أجزاءٍ من الإمارات وسلطنة عُمان، وانخفاضٌ في الحرارة على الشمالية.

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