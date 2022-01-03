قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ حسب المرصد الألماني، متوقع أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة لغزيرة على أجزاءٍ من منطقتَي عسير وجازان، وسواحل تبوك، وعلى شرق الشمالية وجنوب منطقتَي الرياض والشرقية، وعلى أجزاءٍ من الإمارات وسلطنة عُمان، وانخفاضٌ في الحرارة على الشمالية.
خبير طقس: أمطارٌ متفاوتة على عسير وجازان والرياض والشرقية
انخفاضٌ في الحرارة على الشمالية
قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ حسب المرصد الألماني، متوقع أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة لغزيرة على أجزاءٍ من منطقتَي عسير وجازان، وسواحل تبوك، وعلى شرق الشمالية وجنوب منطقتَي الرياض والشرقية، وعلى أجزاءٍ من الإمارات وسلطنة عُمان، وانخفاضٌ في الحرارة على الشمالية.
اعلان
خبير طقس: أمطارٌ متفاوتة على عسير وجازان والرياض والشرقيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-03
03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
08:25 AM
خبير طقس: أمطارٌ متفاوتة على عسير وجازان والرياض والشرقية
انخفاضٌ في الحرارة على الشمالية
قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ حسب المرصد الألماني، متوقع أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة لغزيرة على أجزاءٍ من منطقتَي عسير وجازان، وسواحل تبوك، وعلى شرق الشمالية وجنوب منطقتَي الرياض والشرقية، وعلى أجزاءٍ من الإمارات وسلطنة عُمان، وانخفاضٌ في الحرارة على الشمالية.
اعلان
142 مليون ..
20 أكتوبر
14,149
201,250 سيارة ..
05 يوليو
13,179
38 مليار ..
23 يوليو
14,663
2.5 مليار ..
30 يناير
15,570
تدليس أمام العيون!!
محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران
بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد
عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي
نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"
مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال
ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!
عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!
ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!
عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية
محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟
صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح
حسن آل عمير