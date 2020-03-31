وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية – العلا – المهد، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة.

رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-31 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة. وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية – العلا – المهد، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 10:51 AM

رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم





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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية – العلا – المهد، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.