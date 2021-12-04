مجسم "الصقر الذهبي" يستقطب مرتادي سباق الفورمولا 1

أضفى عنصراً جمالياً على منطقة الكورنيش.. وجذب الزوار

شهد ساحل جدة تدشين مجسم "الصقر الذهبي" الذي أضفى عنصراً جمالياً على منطقة الكورنيش باستقطابه مرتادي جائزة السعودية الكبرى لسباق الفورمولا 1، والذي يعد من أعمال الفنان الأمريكي "كي ويست" ضمن "جدة آرت بروميناد" والعبارة عن ممشى بحري يضم آثاراً وأعمالاً فنية فريدة متداخلة ما بين وسائل الترفيه والضيافة والعروض الترفيهية.

وتقدم الأعمال الفنية الخاصة بـ "جدة آرت بروميناد" من خبرات الفنانين المعاصرين تجارب ثقافية فنية جديدة ومختلفة، تجعل منطقة كورنيش جدة مقصداً فنياً فريداً من نوعه، إلى جانب منح الفن الحيوي منصة للإبداع والابتكار وربط الحاضر بالمستقبل بمثل هذه الفنون ذات المدارس المختلفة.