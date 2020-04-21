البحرين: 45 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 10 حالات

وزارة الصحة أجرت 93858 فحصاً طبياً حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 10 حالات إضافية، وتسجيل 45 حالة قائمة جديدة منها 20 حالة لعمالة وافدة و20 حالة لمخالطين و 5 حالات لقادمين ضمن خطة إجلاء المواطنين.



وبذلك يرتفع عدد الإصابات في البحرين إلى 1162 حالة.



ووفق صحيفة "الوطن" البحرينية، قالت الوزارة إنها أجرت حتى الآن 93858 فحصاً طبياً.