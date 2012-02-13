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مؤسسة عبدالله العثيم وأولاده الخيرية توقّع مذكرة تفاهم مع مجلس الجمعيات الأهلية

لتوزيع سلال رمضان بقيمة 17 مليون ريال

وقّع عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية، مذكرة تفاهم مع الدكتور سعدون بن سعد السعدون رئيس مجلس الجمعيات الأهلية، وذلك في إطار التعاون والدعم الذي تتبناه المؤسسة مع مؤسسات المجتمع في كل المجالات.

وتتضمّن المذكرة إشراف مجلس الجمعيات الأهلية على توزيع بطاقات سنابل الخيرية بقيمة 17 مليون ريال، والتي تبرعت بها مؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية على الجمعيات الخيرية لشهر رمضان المقبل، في كل مناطق المملكة.

وأكد عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس الأمناء أن التوقيع على مذكرة التفاهم والتعاون المشترك مع مجلس الجمعيات الخيرية يأتي في إطار الدور الذي تقوم به المؤسسة في مجال برامج المسؤولية الاجتماعية، والاهتمام بدعم العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، فضلاً عن تقديم عدد من البرامج الهادفة ودعم المبادرات الرائدة في كل المجالات، تحقيقاً للتكامل والتنسيق بين القطاعات المجتمعية المختلفة، ودعماً للتنمية الاجتماعية في وطننا الغالي؛ وذلك تعزيزًا لرسالتها نحو الوطن وأبنائه، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظهم الله.

مؤسسة عبدالله العثيم وأولاده الخيرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤسسة عبدالله العثيم وأولاده الخيرية توقّع مذكرة تفاهم مع مجلس الجمعيات الأهلية
سبق

وقّع عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية، مذكرة تفاهم مع الدكتور سعدون بن سعد السعدون رئيس مجلس الجمعيات الأهلية، وذلك في إطار التعاون والدعم الذي تتبناه المؤسسة مع مؤسسات المجتمع في كل المجالات.

وتتضمّن المذكرة إشراف مجلس الجمعيات الأهلية على توزيع بطاقات سنابل الخيرية بقيمة 17 مليون ريال، والتي تبرعت بها مؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية على الجمعيات الخيرية لشهر رمضان المقبل، في كل مناطق المملكة.

وأكد عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس الأمناء أن التوقيع على مذكرة التفاهم والتعاون المشترك مع مجلس الجمعيات الخيرية يأتي في إطار الدور الذي تقوم به المؤسسة في مجال برامج المسؤولية الاجتماعية، والاهتمام بدعم العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، فضلاً عن تقديم عدد من البرامج الهادفة ودعم المبادرات الرائدة في كل المجالات، تحقيقاً للتكامل والتنسيق بين القطاعات المجتمعية المختلفة، ودعماً للتنمية الاجتماعية في وطننا الغالي؛ وذلك تعزيزًا لرسالتها نحو الوطن وأبنائه، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظهم الله.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
07:20 PM
اخر تعديل
13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
07:43 PM

مؤسسة عبدالله العثيم وأولاده الخيرية توقّع مذكرة تفاهم مع مجلس الجمعيات الأهلية

لتوزيع سلال رمضان بقيمة 17 مليون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّع عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية، مذكرة تفاهم مع الدكتور سعدون بن سعد السعدون رئيس مجلس الجمعيات الأهلية، وذلك في إطار التعاون والدعم الذي تتبناه المؤسسة مع مؤسسات المجتمع في كل المجالات.

وتتضمّن المذكرة إشراف مجلس الجمعيات الأهلية على توزيع بطاقات سنابل الخيرية بقيمة 17 مليون ريال، والتي تبرعت بها مؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية على الجمعيات الخيرية لشهر رمضان المقبل، في كل مناطق المملكة.

وأكد عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس الأمناء أن التوقيع على مذكرة التفاهم والتعاون المشترك مع مجلس الجمعيات الخيرية يأتي في إطار الدور الذي تقوم به المؤسسة في مجال برامج المسؤولية الاجتماعية، والاهتمام بدعم العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، فضلاً عن تقديم عدد من البرامج الهادفة ودعم المبادرات الرائدة في كل المجالات، تحقيقاً للتكامل والتنسيق بين القطاعات المجتمعية المختلفة، ودعماً للتنمية الاجتماعية في وطننا الغالي؛ وذلك تعزيزًا لرسالتها نحو الوطن وأبنائه، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظهم الله.

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