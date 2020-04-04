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رعب كورونا.. "وصفة غريبة" لتجنب الإصابة والنتيجة 16 حالة وفاة!

واقعة شهدتها بيرو نهاية مارس الماضي.. تسمّم جماعي ومصادرات

في ظل الانتشار المرعب لفيروس كورونا القاتل وعدم التوصل إلى لقاح مؤكّد للعلاج في العالم أجمع، ما زالت الأخطاء الشائعة والشائعات والممارسات الخاطئة المتعلقة بالفيروس الجديد تحصد مزيداً من الضحايا وتقتل البشر في أنحاء العالم، وآخرها ما حدث في بيرو.

ولقي 16 شخصاً على الأقل حتفهم في منطقة نائية في بيرو عقب تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة؛ اعتقدوا أنها "تمنع" الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وقالت وكالة الأنباء البيروفية "أندينا"، الجمعة، إن الواقعة حدثت في الثامن والعشرين من مارس الماضي.

ونقلت "أندينا" عن السلطات الصحية في منطقة هوانكافيليكا، على بُعد 400 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة ليما، قولها "أدخل هؤلاء المرضى مستشفى ليركاي في 28 مارس بعدما شربوا الكحول من أجل منع الإصابة بفيروس كورونا؛ الأمر الذي أدى إلى وفاة 16 شخصاً".

وأوضحت الوكالة أن الشرطة "صادرت المشروبات الكحولية" التي كانت تبيعها "مؤسسة ذات سمعة مشكوك فيها"، وفقاً لما نقلته "سكاي نيوز".

وأشارت الحكومة الإقليمية إلى أن "الأعراض التي ظهرت لدى المتوفين كانت أعراض تسمّم".

يُشار إلى أن السلطات البيروفية فرضت، منذ 16 مارس الماضي، تدابير عزل إلزامي ومنعت التجوّل ليلاً، وذلك في محاولة منها للحد من تفشي وباء كوفيد-19 الذي أصاب حتى الآن 1595 شخصاً في البلاد، وأدى إلى وفاة 61 آخرين، وفقاً لأرقام رسمية.

فيروس كورونا الجديد

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رعب كورونا.. "وصفة غريبة" لتجنب الإصابة والنتيجة 16 حالة وفاة!
سبق

في ظل الانتشار المرعب لفيروس كورونا القاتل وعدم التوصل إلى لقاح مؤكّد للعلاج في العالم أجمع، ما زالت الأخطاء الشائعة والشائعات والممارسات الخاطئة المتعلقة بالفيروس الجديد تحصد مزيداً من الضحايا وتقتل البشر في أنحاء العالم، وآخرها ما حدث في بيرو.

ولقي 16 شخصاً على الأقل حتفهم في منطقة نائية في بيرو عقب تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة؛ اعتقدوا أنها "تمنع" الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وقالت وكالة الأنباء البيروفية "أندينا"، الجمعة، إن الواقعة حدثت في الثامن والعشرين من مارس الماضي.

ونقلت "أندينا" عن السلطات الصحية في منطقة هوانكافيليكا، على بُعد 400 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة ليما، قولها "أدخل هؤلاء المرضى مستشفى ليركاي في 28 مارس بعدما شربوا الكحول من أجل منع الإصابة بفيروس كورونا؛ الأمر الذي أدى إلى وفاة 16 شخصاً".

وأوضحت الوكالة أن الشرطة "صادرت المشروبات الكحولية" التي كانت تبيعها "مؤسسة ذات سمعة مشكوك فيها"، وفقاً لما نقلته "سكاي نيوز".

وأشارت الحكومة الإقليمية إلى أن "الأعراض التي ظهرت لدى المتوفين كانت أعراض تسمّم".

يُشار إلى أن السلطات البيروفية فرضت، منذ 16 مارس الماضي، تدابير عزل إلزامي ومنعت التجوّل ليلاً، وذلك في محاولة منها للحد من تفشي وباء كوفيد-19 الذي أصاب حتى الآن 1595 شخصاً في البلاد، وأدى إلى وفاة 61 آخرين، وفقاً لأرقام رسمية.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
11:20 AM

رعب كورونا.. "وصفة غريبة" لتجنب الإصابة والنتيجة 16 حالة وفاة!

واقعة شهدتها بيرو نهاية مارس الماضي.. تسمّم جماعي ومصادرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في ظل الانتشار المرعب لفيروس كورونا القاتل وعدم التوصل إلى لقاح مؤكّد للعلاج في العالم أجمع، ما زالت الأخطاء الشائعة والشائعات والممارسات الخاطئة المتعلقة بالفيروس الجديد تحصد مزيداً من الضحايا وتقتل البشر في أنحاء العالم، وآخرها ما حدث في بيرو.

ولقي 16 شخصاً على الأقل حتفهم في منطقة نائية في بيرو عقب تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة؛ اعتقدوا أنها "تمنع" الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وقالت وكالة الأنباء البيروفية "أندينا"، الجمعة، إن الواقعة حدثت في الثامن والعشرين من مارس الماضي.

ونقلت "أندينا" عن السلطات الصحية في منطقة هوانكافيليكا، على بُعد 400 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة ليما، قولها "أدخل هؤلاء المرضى مستشفى ليركاي في 28 مارس بعدما شربوا الكحول من أجل منع الإصابة بفيروس كورونا؛ الأمر الذي أدى إلى وفاة 16 شخصاً".

وأوضحت الوكالة أن الشرطة "صادرت المشروبات الكحولية" التي كانت تبيعها "مؤسسة ذات سمعة مشكوك فيها"، وفقاً لما نقلته "سكاي نيوز".

وأشارت الحكومة الإقليمية إلى أن "الأعراض التي ظهرت لدى المتوفين كانت أعراض تسمّم".

يُشار إلى أن السلطات البيروفية فرضت، منذ 16 مارس الماضي، تدابير عزل إلزامي ومنعت التجوّل ليلاً، وذلك في محاولة منها للحد من تفشي وباء كوفيد-19 الذي أصاب حتى الآن 1595 شخصاً في البلاد، وأدى إلى وفاة 61 آخرين، وفقاً لأرقام رسمية.

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