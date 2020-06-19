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الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يُقرر إلغاء نهائي الكأس وعدم تتويج بطل للدوري

بعد توقفه منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، إلغاء المباراة النهائية لمسابقة الكأس وعدم تتويج بطل للدوري، غداة قرار رابطة المحترفين عدم استكماله بعد توقفه منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأكد الاتحاد في بيان بعد اجتماع له : "عدم استكمال مسابقة الكأس بعد التنسيق مع الجهات المختصة وتقييم الأوضاع الصحية في الدولة".

كما تقرر إلغاء جميع نتائج مباريات الدوري وعدم تتويج بطل للمسابقة، وإلغاء الهبوط والصعود ونتائج دوري الدرجة الثانية".

وقرر الاتحاد اعتماد نتائج الموسم الماضي للفرق المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا للموسم المقبل، حيث سيمثل الإمارات كلاً من الشارقة وشباب الأهلي والوحدة والعين.

يُذكر أن الدوري الذي كان يتصدره شباب الأهلي بفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه العين بعد 19 مرحلة، وكأس الإمارات الذي وصل العين والظفرة إلى مباراته النهائية، ودوري الدرجة الثانية، كانت المسابقات الثلاث المتبقية من موسم 2019-2020.

الاتحاد الإماراتي لكرة القدم فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يُقرر إلغاء نهائي الكأس وعدم تتويج بطل للدوري
سبق

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، إلغاء المباراة النهائية لمسابقة الكأس وعدم تتويج بطل للدوري، غداة قرار رابطة المحترفين عدم استكماله بعد توقفه منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأكد الاتحاد في بيان بعد اجتماع له : "عدم استكمال مسابقة الكأس بعد التنسيق مع الجهات المختصة وتقييم الأوضاع الصحية في الدولة".

كما تقرر إلغاء جميع نتائج مباريات الدوري وعدم تتويج بطل للمسابقة، وإلغاء الهبوط والصعود ونتائج دوري الدرجة الثانية".

وقرر الاتحاد اعتماد نتائج الموسم الماضي للفرق المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا للموسم المقبل، حيث سيمثل الإمارات كلاً من الشارقة وشباب الأهلي والوحدة والعين.

يُذكر أن الدوري الذي كان يتصدره شباب الأهلي بفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه العين بعد 19 مرحلة، وكأس الإمارات الذي وصل العين والظفرة إلى مباراته النهائية، ودوري الدرجة الثانية، كانت المسابقات الثلاث المتبقية من موسم 2019-2020.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
02:07 AM

الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يُقرر إلغاء نهائي الكأس وعدم تتويج بطل للدوري

بعد توقفه منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، إلغاء المباراة النهائية لمسابقة الكأس وعدم تتويج بطل للدوري، غداة قرار رابطة المحترفين عدم استكماله بعد توقفه منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأكد الاتحاد في بيان بعد اجتماع له : "عدم استكمال مسابقة الكأس بعد التنسيق مع الجهات المختصة وتقييم الأوضاع الصحية في الدولة".

كما تقرر إلغاء جميع نتائج مباريات الدوري وعدم تتويج بطل للمسابقة، وإلغاء الهبوط والصعود ونتائج دوري الدرجة الثانية".

وقرر الاتحاد اعتماد نتائج الموسم الماضي للفرق المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا للموسم المقبل، حيث سيمثل الإمارات كلاً من الشارقة وشباب الأهلي والوحدة والعين.

يُذكر أن الدوري الذي كان يتصدره شباب الأهلي بفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه العين بعد 19 مرحلة، وكأس الإمارات الذي وصل العين والظفرة إلى مباراته النهائية، ودوري الدرجة الثانية، كانت المسابقات الثلاث المتبقية من موسم 2019-2020.

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