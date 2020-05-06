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ألمانيا.. 947 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 164807

بيانات "روبرت كوخ": الوفيات قفزت 165 لتصبح 6996 حالة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع بواقع 947 حالة إلى 164807 حالات.

ووفق "رويترز"، أضاف المعهد أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد قفز بواقع 165 إلى 6996 حالة.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا.. 947 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 164807
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع بواقع 947 حالة إلى 164807 حالات.

ووفق "رويترز"، أضاف المعهد أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد قفز بواقع 165 إلى 6996 حالة.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
10:45 AM

ألمانيا.. 947 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 164807

بيانات "روبرت كوخ": الوفيات قفزت 165 لتصبح 6996 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع بواقع 947 حالة إلى 164807 حالات.

ووفق "رويترز"، أضاف المعهد أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد قفز بواقع 165 إلى 6996 حالة.

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