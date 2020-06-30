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الناتج المحلي السعودي في الربع الأول من 2020.. 654 مليار ريال

القطاع غير النفطي نما بنسبة 1.6 في المائة بسبب نمو القطاع الخاص

بلغ الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة 654 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 660.7 مليار ريال في الربع المقارن من العام الماضي 2019، منكمشا بنسبة 1 في المائة.

وجاء الانكماش بسبب انكماش القطاع النفطي بنسبة 4.6 في المائة بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا، وذلك وفقاً لتحليل صحيفة "الاقتصادية"، الذي أعلنته استناداً إلى بيانات رسمية.

أما القطاع غير النفطي، فقد نما بنسبة 1.6 في المائة بسبب نمو القطاع الخاص 1.9 في المائة، والقطاع الحكومي 1.9 في المائة.

الناتج المحلي السعودي النفط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الناتج المحلي السعودي في الربع الأول من 2020.. 654 مليار ريال
سبق

بلغ الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة 654 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 660.7 مليار ريال في الربع المقارن من العام الماضي 2019، منكمشا بنسبة 1 في المائة.

وجاء الانكماش بسبب انكماش القطاع النفطي بنسبة 4.6 في المائة بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا، وذلك وفقاً لتحليل صحيفة "الاقتصادية"، الذي أعلنته استناداً إلى بيانات رسمية.

أما القطاع غير النفطي، فقد نما بنسبة 1.6 في المائة بسبب نمو القطاع الخاص 1.9 في المائة، والقطاع الحكومي 1.9 في المائة.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
10:44 AM

الناتج المحلي السعودي في الربع الأول من 2020.. 654 مليار ريال

القطاع غير النفطي نما بنسبة 1.6 في المائة بسبب نمو القطاع الخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بلغ الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة 654 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 660.7 مليار ريال في الربع المقارن من العام الماضي 2019، منكمشا بنسبة 1 في المائة.

وجاء الانكماش بسبب انكماش القطاع النفطي بنسبة 4.6 في المائة بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا، وذلك وفقاً لتحليل صحيفة "الاقتصادية"، الذي أعلنته استناداً إلى بيانات رسمية.

أما القطاع غير النفطي، فقد نما بنسبة 1.6 في المائة بسبب نمو القطاع الخاص 1.9 في المائة، والقطاع الحكومي 1.9 في المائة.

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