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دخل المستشفى محمولاً على ذراعيْ أبيه.. هنا محاولة انتحار طفل في مكة!

ربط نفسه بحبل داخل فناء منزله والشرطة تحقق في القضية لمعرفة الأسباب

استقبلت طوارئ مستشفى النور بالعاصمة المقدسة مواطناً يحمل طفلاً (10 أعوام) بين ذراعيه في حالة إغماء تام، وحالته خطيرة؛ بعد محاولته الانتحار بربط نفسه بحبل داخل فناء منزله، بحسب بلاغ والده، فيما تولت شرطة العاصمة المقدسة التحقيق في القضية؛ لمعرفة أسباب محاولة الانتحار.

وبدوره، تعامل الفريق الطبي بمستشفى النور مع الحالة، وتم تقديم العلاج اللازم، وتنويمه للاطمئنان على صحة الطفل، ولله الحمد حالته أصبحت من حالة حرجة إلى مستقرة، وتخطى مرحلة الخطر.

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دخل المستشفى محمولاً على ذراعيْ أبيه.. هنا محاولة انتحار طفل في مكة!
سبق

استقبلت طوارئ مستشفى النور بالعاصمة المقدسة مواطناً يحمل طفلاً (10 أعوام) بين ذراعيه في حالة إغماء تام، وحالته خطيرة؛ بعد محاولته الانتحار بربط نفسه بحبل داخل فناء منزله، بحسب بلاغ والده، فيما تولت شرطة العاصمة المقدسة التحقيق في القضية؛ لمعرفة أسباب محاولة الانتحار.

وبدوره، تعامل الفريق الطبي بمستشفى النور مع الحالة، وتم تقديم العلاج اللازم، وتنويمه للاطمئنان على صحة الطفل، ولله الحمد حالته أصبحت من حالة حرجة إلى مستقرة، وتخطى مرحلة الخطر.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
01:10 PM

دخل المستشفى محمولاً على ذراعيْ أبيه.. هنا محاولة انتحار طفل في مكة!

ربط نفسه بحبل داخل فناء منزله والشرطة تحقق في القضية لمعرفة الأسباب

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
8
14,507

استقبلت طوارئ مستشفى النور بالعاصمة المقدسة مواطناً يحمل طفلاً (10 أعوام) بين ذراعيه في حالة إغماء تام، وحالته خطيرة؛ بعد محاولته الانتحار بربط نفسه بحبل داخل فناء منزله، بحسب بلاغ والده، فيما تولت شرطة العاصمة المقدسة التحقيق في القضية؛ لمعرفة أسباب محاولة الانتحار.

وبدوره، تعامل الفريق الطبي بمستشفى النور مع الحالة، وتم تقديم العلاج اللازم، وتنويمه للاطمئنان على صحة الطفل، ولله الحمد حالته أصبحت من حالة حرجة إلى مستقرة، وتخطى مرحلة الخطر.

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