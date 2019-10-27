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"العقيل" يلقي محاضرة لدعاة المالديف حول "الانحراف الفكري وطرق الوقاية منه"

ضمن برنامج "رحمة واعتدال" الذي تنظمه "الشؤون الإسلامية" بالعاصمة "ماليه"

ألقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل، محاضرة بعنوان: (الانحراف الفكري.. أسبابه ومؤشراته وطرق الوقاية منه)، ضمن برنامج الدورات العلمية والتدريبية التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية بالمالديف في مقر قاعة الندوات بالمركز الإسلامي بالعاصمة ماليه، وذلك تحت شعار (رحمة واعتدال)، في إطار الاتفاقية بين الوزارتين لتأهيل وتدريب الأئمة والخطباء والدعاة.

وفي التفاصيل، استهل الدكتور العقيل المحاضرة بالحديث عن مفهوم الانحراف الفكري، والجذور التاريخية له، والإطار المرجعي لذلك.. مقسمًا الناس في هذا الباب إلى أقسام عدة، هم: المتساهلون المفرطون الذين لا يعيرون أوامر الشرع اهتمامًا، والمعتدلون المتبعون للنبي - صلى الله عليه وسلم - السائرون على منهج السلف الصالح، والمتشددون الغلاة المفرطون المتجاوزون للحدود، والخارجون على الشريعة ودين الوسطية.

وعرّف العقيل فكر الخوارج بأنه الفكر الذي يحمله كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه؛ فإن صاحب ذلك الفكر يسمى خارجيًّا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين، أو كان على من بعدهم من أئمة المسلمين وحكامهم في كل زمان ومكان.

وتحدث عن الجذور التاريخية لفكر التكفير المعاصر، وما يربطهم بالخوارج الأولين من حيث التصورات والمناهج. موضحًا أن المرء يكاد يجزم بالتطابق، أو على الأقل بالتوافق بينهما من حيث (التركيبة النفسية)، و(طريقة التفكير ونمطيته)، التي أججت فيهم (مشاعر الانتقام العارمة) من كل من حولهم؛ وهو ما جعلهم (عناصر تخريب موقوتة)، تنتظر الانفجار في أي لحظة؛ لتخدم هدفًا ضائعًا، وسرابًا بقيعة، يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا.

واختتم وكيل الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة والإرشاد محاضرته بالحديث عن خطوات نشر الفكر المتطرف، وهي: عزل الشباب عن العلماء، ثم العبث بالمصطلحات والمفاهيم؛ وبالتالي يسهل قبول المغرر بهم للفكر المتطرف، وبعده العمل الإرهابي. موضحًا أن السلسلة إلى الإرهاب هي عبارة عن تحريض ونفخ كير، ثم تكفير، ثم تخطيط وتدبير، ثم قتل وتدمير وتفجير.. فدائرة الشر هكذا تسير، حتى توصلهم إلى الواقع المرير.

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"العقيل" يلقي محاضرة لدعاة المالديف حول "الانحراف الفكري وطرق الوقاية منه"
سبق

ألقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل، محاضرة بعنوان: (الانحراف الفكري.. أسبابه ومؤشراته وطرق الوقاية منه)، ضمن برنامج الدورات العلمية والتدريبية التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية بالمالديف في مقر قاعة الندوات بالمركز الإسلامي بالعاصمة ماليه، وذلك تحت شعار (رحمة واعتدال)، في إطار الاتفاقية بين الوزارتين لتأهيل وتدريب الأئمة والخطباء والدعاة.

وفي التفاصيل، استهل الدكتور العقيل المحاضرة بالحديث عن مفهوم الانحراف الفكري، والجذور التاريخية له، والإطار المرجعي لذلك.. مقسمًا الناس في هذا الباب إلى أقسام عدة، هم: المتساهلون المفرطون الذين لا يعيرون أوامر الشرع اهتمامًا، والمعتدلون المتبعون للنبي - صلى الله عليه وسلم - السائرون على منهج السلف الصالح، والمتشددون الغلاة المفرطون المتجاوزون للحدود، والخارجون على الشريعة ودين الوسطية.

وعرّف العقيل فكر الخوارج بأنه الفكر الذي يحمله كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه؛ فإن صاحب ذلك الفكر يسمى خارجيًّا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين، أو كان على من بعدهم من أئمة المسلمين وحكامهم في كل زمان ومكان.

وتحدث عن الجذور التاريخية لفكر التكفير المعاصر، وما يربطهم بالخوارج الأولين من حيث التصورات والمناهج. موضحًا أن المرء يكاد يجزم بالتطابق، أو على الأقل بالتوافق بينهما من حيث (التركيبة النفسية)، و(طريقة التفكير ونمطيته)، التي أججت فيهم (مشاعر الانتقام العارمة) من كل من حولهم؛ وهو ما جعلهم (عناصر تخريب موقوتة)، تنتظر الانفجار في أي لحظة؛ لتخدم هدفًا ضائعًا، وسرابًا بقيعة، يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا.

واختتم وكيل الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة والإرشاد محاضرته بالحديث عن خطوات نشر الفكر المتطرف، وهي: عزل الشباب عن العلماء، ثم العبث بالمصطلحات والمفاهيم؛ وبالتالي يسهل قبول المغرر بهم للفكر المتطرف، وبعده العمل الإرهابي. موضحًا أن السلسلة إلى الإرهاب هي عبارة عن تحريض ونفخ كير، ثم تكفير، ثم تخطيط وتدبير، ثم قتل وتدمير وتفجير.. فدائرة الشر هكذا تسير، حتى توصلهم إلى الواقع المرير.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
09:10 PM

"العقيل" يلقي محاضرة لدعاة المالديف حول "الانحراف الفكري وطرق الوقاية منه"

ضمن برنامج "رحمة واعتدال" الذي تنظمه "الشؤون الإسلامية" بالعاصمة "ماليه"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ألقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل، محاضرة بعنوان: (الانحراف الفكري.. أسبابه ومؤشراته وطرق الوقاية منه)، ضمن برنامج الدورات العلمية والتدريبية التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية بالمالديف في مقر قاعة الندوات بالمركز الإسلامي بالعاصمة ماليه، وذلك تحت شعار (رحمة واعتدال)، في إطار الاتفاقية بين الوزارتين لتأهيل وتدريب الأئمة والخطباء والدعاة.

وفي التفاصيل، استهل الدكتور العقيل المحاضرة بالحديث عن مفهوم الانحراف الفكري، والجذور التاريخية له، والإطار المرجعي لذلك.. مقسمًا الناس في هذا الباب إلى أقسام عدة، هم: المتساهلون المفرطون الذين لا يعيرون أوامر الشرع اهتمامًا، والمعتدلون المتبعون للنبي - صلى الله عليه وسلم - السائرون على منهج السلف الصالح، والمتشددون الغلاة المفرطون المتجاوزون للحدود، والخارجون على الشريعة ودين الوسطية.

وعرّف العقيل فكر الخوارج بأنه الفكر الذي يحمله كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه؛ فإن صاحب ذلك الفكر يسمى خارجيًّا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين، أو كان على من بعدهم من أئمة المسلمين وحكامهم في كل زمان ومكان.

وتحدث عن الجذور التاريخية لفكر التكفير المعاصر، وما يربطهم بالخوارج الأولين من حيث التصورات والمناهج. موضحًا أن المرء يكاد يجزم بالتطابق، أو على الأقل بالتوافق بينهما من حيث (التركيبة النفسية)، و(طريقة التفكير ونمطيته)، التي أججت فيهم (مشاعر الانتقام العارمة) من كل من حولهم؛ وهو ما جعلهم (عناصر تخريب موقوتة)، تنتظر الانفجار في أي لحظة؛ لتخدم هدفًا ضائعًا، وسرابًا بقيعة، يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا.

واختتم وكيل الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة والإرشاد محاضرته بالحديث عن خطوات نشر الفكر المتطرف، وهي: عزل الشباب عن العلماء، ثم العبث بالمصطلحات والمفاهيم؛ وبالتالي يسهل قبول المغرر بهم للفكر المتطرف، وبعده العمل الإرهابي. موضحًا أن السلسلة إلى الإرهاب هي عبارة عن تحريض ونفخ كير، ثم تكفير، ثم تخطيط وتدبير، ثم قتل وتدمير وتفجير.. فدائرة الشر هكذا تسير، حتى توصلهم إلى الواقع المرير.

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