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نايف هزازي: ساندوا الاتحاد حتى يعود لمكانه الطبيعي

طالب بمنح المهاجمين السعوديين الفرصة مع أنديتهم

طالب مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي العدالة اللاعب نايف هزازي الوقوف إلى جانب نادي الاتحاد، وتحديداً مع الفريق الكروي الأول الذي يمر بظروف صعبة، مشيراً في ذات الوقت إلى دور جماهير الهلال ومن ثم النصر والأهلي التي دعمت الاتحاد "معنوياً" حتى يتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق هذا الموسم، كون الفريق يعد أحد ركائز الكرة السعودية".

وعن احتمال ما إذا كان الاتحاد سيهبط لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم، قال هزازي: "من المستحيل أن يهبط الاتحاد لدوري الدرجة الأولى، خلفه رجال قادرون على انتشاله".

كما أشار هزازي إلى ثقته الكبيرة في المهاجمين السعوديين، متى ما سمحت لهم فرصة المشاركة بشكل أكبر مع أنديتهم، وسيتصدر المهاجم السعودي قمة ترتيب الدوري، لكن ذلك مرهون على منحه مساحة من اللعب بوقت كافٍ".

مهاجم الفريق الكروي نادي العدالة اللاعب نايف هزازي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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نايف هزازي: ساندوا الاتحاد حتى يعود لمكانه الطبيعي
سبق

طالب مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي العدالة اللاعب نايف هزازي الوقوف إلى جانب نادي الاتحاد، وتحديداً مع الفريق الكروي الأول الذي يمر بظروف صعبة، مشيراً في ذات الوقت إلى دور جماهير الهلال ومن ثم النصر والأهلي التي دعمت الاتحاد "معنوياً" حتى يتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق هذا الموسم، كون الفريق يعد أحد ركائز الكرة السعودية".

وعن احتمال ما إذا كان الاتحاد سيهبط لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم، قال هزازي: "من المستحيل أن يهبط الاتحاد لدوري الدرجة الأولى، خلفه رجال قادرون على انتشاله".

كما أشار هزازي إلى ثقته الكبيرة في المهاجمين السعوديين، متى ما سمحت لهم فرصة المشاركة بشكل أكبر مع أنديتهم، وسيتصدر المهاجم السعودي قمة ترتيب الدوري، لكن ذلك مرهون على منحه مساحة من اللعب بوقت كافٍ".

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
04:15 PM

نايف هزازي: ساندوا الاتحاد حتى يعود لمكانه الطبيعي

طالب بمنح المهاجمين السعوديين الفرصة مع أنديتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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طالب مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي العدالة اللاعب نايف هزازي الوقوف إلى جانب نادي الاتحاد، وتحديداً مع الفريق الكروي الأول الذي يمر بظروف صعبة، مشيراً في ذات الوقت إلى دور جماهير الهلال ومن ثم النصر والأهلي التي دعمت الاتحاد "معنوياً" حتى يتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق هذا الموسم، كون الفريق يعد أحد ركائز الكرة السعودية".

وعن احتمال ما إذا كان الاتحاد سيهبط لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم، قال هزازي: "من المستحيل أن يهبط الاتحاد لدوري الدرجة الأولى، خلفه رجال قادرون على انتشاله".

كما أشار هزازي إلى ثقته الكبيرة في المهاجمين السعوديين، متى ما سمحت لهم فرصة المشاركة بشكل أكبر مع أنديتهم، وسيتصدر المهاجم السعودي قمة ترتيب الدوري، لكن ذلك مرهون على منحه مساحة من اللعب بوقت كافٍ".

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