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"تعليم الرياض" تدشن الاحتفاء بالذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين

في 4700 مدرسة.. وللتعبير عن المحبة وترسيخ قيم الانتماء

دشّنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الاثنين، برامج الاحتفاء بالذكرى السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله مقاليد الحكم في المملكة والتي ستقام في 4700 مدرسة للبنين والبنات.

وحضر حفل التدشين والذي أقيم في بهو الإدارة ونفذته إدارة العلاقات العامة بالتعاون مع إدارتي النشاط الطلابي والإعلام والاتصال، الوكيل المساعد لوكالة التعليم العام الدكتور فهد التميمي، ومدير عام النشاط الطلابي في وزارة التعليم عبدالعزيز آل يحي، ومدير عام الإشراف التربوي نهاية الخنين، ومدير عام الإرشاد الطلابي الدكتورة هيام العوفي، ومدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي.

ويأتي الاحتفاء بذكرى البيعة ابتهاجًا بالمناسبة الوطنية الغالية للتعبير عن معاني المحبة والولاء والوفاء للمليك، وترسيخًا لقيم الاعتزاز والانتماء لبلد الخير والعطاء المملكة العربية السعودية.

وتضمّن حفل التدشين السلام الملكي ثم تجول الحضور على برنامج تفاعلي لطلاب وطالبات رياض الأطفال والطفولة المبكرة اشتمل على ورش رسم وخط عربي تضمن عبارات تفيض حبا وولاء لخادم الحرمين الشريفين شاهد بعده الحضور فيديو عن الذكرى السابعة للبيعة ومشاعر الطلاب والطالبات تجاه ذكرى البيعة.

وبيّن مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن الاحتفاء بذكرى البيعة في جميع المدارس الحكومية والأهلية، من خلال إبراز الإسهامات والأعمال الجليلة لخادم الحرمين الشريفين في الجوانب الإنسانية والخيرية وجهوده حفظه الله في خدمة الحرمين الشريفين ونشر تعاليم الإسلام والوسطية والدفاع عن الدين والوطن ونُصرة الشعوب، إضافة إلى جهوده في مختلف المجالات التنموية وما تحقق في عهده الميمون من نهضة عمرانية وثقافية وحضارية.

ونوّه "الوهيبي" إلى أن فعاليات الاحتفاء بالبيعة ستنطلق على مدى أربعة أيام بدءًا من اليوم الاثنين عبر المنصات الرقمية في جميع المدارس، مؤكدًا على إيلاء المناسبة الرعاية والاهتمام لتحقيق الأهداف التربوية والوطنية لبرنامج الاحتفاء.

من جانبه، أوضح مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنّام، أن برنامج الاحتفاء سيتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التي تعبّر عن مشاعر الولاء لقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- والانتماء لوطننا الشامخ والفخر والاعتزاز بمنجزاته على يد رجاله المخلصين.

وكشف "الغنّام" أن برنامج الاحتفاء سيشتمل على أوبريت وطني و عروض فلكلورية شعبية ومسرحية، وسيجري إقامة منتدى حواري عن بُعد، بمشاركة شخصيات عامة من الجنسين للحديث عن سيرة خادم الحرمين والمنجزات المتحققة خلال عهده الميمون، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق مسابقة تحدي "بيعة وولاء" في نسختها الثانية بالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية، إضافة إلى إقامة، كما سيتم بث رسائل ومشاركات الطلاب والطالبات عبر منصات ووسائل التواصل المختلفة للتعليم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الرياض" تدشن الاحتفاء بالذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين
سبق

دشّنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الاثنين، برامج الاحتفاء بالذكرى السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله مقاليد الحكم في المملكة والتي ستقام في 4700 مدرسة للبنين والبنات.

وحضر حفل التدشين والذي أقيم في بهو الإدارة ونفذته إدارة العلاقات العامة بالتعاون مع إدارتي النشاط الطلابي والإعلام والاتصال، الوكيل المساعد لوكالة التعليم العام الدكتور فهد التميمي، ومدير عام النشاط الطلابي في وزارة التعليم عبدالعزيز آل يحي، ومدير عام الإشراف التربوي نهاية الخنين، ومدير عام الإرشاد الطلابي الدكتورة هيام العوفي، ومدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي.

ويأتي الاحتفاء بذكرى البيعة ابتهاجًا بالمناسبة الوطنية الغالية للتعبير عن معاني المحبة والولاء والوفاء للمليك، وترسيخًا لقيم الاعتزاز والانتماء لبلد الخير والعطاء المملكة العربية السعودية.

وتضمّن حفل التدشين السلام الملكي ثم تجول الحضور على برنامج تفاعلي لطلاب وطالبات رياض الأطفال والطفولة المبكرة اشتمل على ورش رسم وخط عربي تضمن عبارات تفيض حبا وولاء لخادم الحرمين الشريفين شاهد بعده الحضور فيديو عن الذكرى السابعة للبيعة ومشاعر الطلاب والطالبات تجاه ذكرى البيعة.

وبيّن مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن الاحتفاء بذكرى البيعة في جميع المدارس الحكومية والأهلية، من خلال إبراز الإسهامات والأعمال الجليلة لخادم الحرمين الشريفين في الجوانب الإنسانية والخيرية وجهوده حفظه الله في خدمة الحرمين الشريفين ونشر تعاليم الإسلام والوسطية والدفاع عن الدين والوطن ونُصرة الشعوب، إضافة إلى جهوده في مختلف المجالات التنموية وما تحقق في عهده الميمون من نهضة عمرانية وثقافية وحضارية.

ونوّه "الوهيبي" إلى أن فعاليات الاحتفاء بالبيعة ستنطلق على مدى أربعة أيام بدءًا من اليوم الاثنين عبر المنصات الرقمية في جميع المدارس، مؤكدًا على إيلاء المناسبة الرعاية والاهتمام لتحقيق الأهداف التربوية والوطنية لبرنامج الاحتفاء.

من جانبه، أوضح مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنّام، أن برنامج الاحتفاء سيتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التي تعبّر عن مشاعر الولاء لقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- والانتماء لوطننا الشامخ والفخر والاعتزاز بمنجزاته على يد رجاله المخلصين.

وكشف "الغنّام" أن برنامج الاحتفاء سيشتمل على أوبريت وطني و عروض فلكلورية شعبية ومسرحية، وسيجري إقامة منتدى حواري عن بُعد، بمشاركة شخصيات عامة من الجنسين للحديث عن سيرة خادم الحرمين والمنجزات المتحققة خلال عهده الميمون، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق مسابقة تحدي "بيعة وولاء" في نسختها الثانية بالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية، إضافة إلى إقامة، كما سيتم بث رسائل ومشاركات الطلاب والطالبات عبر منصات ووسائل التواصل المختلفة للتعليم.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
05:38 PM

"تعليم الرياض" تدشن الاحتفاء بالذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين

في 4700 مدرسة.. وللتعبير عن المحبة وترسيخ قيم الانتماء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الاثنين، برامج الاحتفاء بالذكرى السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله مقاليد الحكم في المملكة والتي ستقام في 4700 مدرسة للبنين والبنات.

وحضر حفل التدشين والذي أقيم في بهو الإدارة ونفذته إدارة العلاقات العامة بالتعاون مع إدارتي النشاط الطلابي والإعلام والاتصال، الوكيل المساعد لوكالة التعليم العام الدكتور فهد التميمي، ومدير عام النشاط الطلابي في وزارة التعليم عبدالعزيز آل يحي، ومدير عام الإشراف التربوي نهاية الخنين، ومدير عام الإرشاد الطلابي الدكتورة هيام العوفي، ومدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي.

ويأتي الاحتفاء بذكرى البيعة ابتهاجًا بالمناسبة الوطنية الغالية للتعبير عن معاني المحبة والولاء والوفاء للمليك، وترسيخًا لقيم الاعتزاز والانتماء لبلد الخير والعطاء المملكة العربية السعودية.

وتضمّن حفل التدشين السلام الملكي ثم تجول الحضور على برنامج تفاعلي لطلاب وطالبات رياض الأطفال والطفولة المبكرة اشتمل على ورش رسم وخط عربي تضمن عبارات تفيض حبا وولاء لخادم الحرمين الشريفين شاهد بعده الحضور فيديو عن الذكرى السابعة للبيعة ومشاعر الطلاب والطالبات تجاه ذكرى البيعة.

وبيّن مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن الاحتفاء بذكرى البيعة في جميع المدارس الحكومية والأهلية، من خلال إبراز الإسهامات والأعمال الجليلة لخادم الحرمين الشريفين في الجوانب الإنسانية والخيرية وجهوده حفظه الله في خدمة الحرمين الشريفين ونشر تعاليم الإسلام والوسطية والدفاع عن الدين والوطن ونُصرة الشعوب، إضافة إلى جهوده في مختلف المجالات التنموية وما تحقق في عهده الميمون من نهضة عمرانية وثقافية وحضارية.

ونوّه "الوهيبي" إلى أن فعاليات الاحتفاء بالبيعة ستنطلق على مدى أربعة أيام بدءًا من اليوم الاثنين عبر المنصات الرقمية في جميع المدارس، مؤكدًا على إيلاء المناسبة الرعاية والاهتمام لتحقيق الأهداف التربوية والوطنية لبرنامج الاحتفاء.

من جانبه، أوضح مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنّام، أن برنامج الاحتفاء سيتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التي تعبّر عن مشاعر الولاء لقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- والانتماء لوطننا الشامخ والفخر والاعتزاز بمنجزاته على يد رجاله المخلصين.

وكشف "الغنّام" أن برنامج الاحتفاء سيشتمل على أوبريت وطني و عروض فلكلورية شعبية ومسرحية، وسيجري إقامة منتدى حواري عن بُعد، بمشاركة شخصيات عامة من الجنسين للحديث عن سيرة خادم الحرمين والمنجزات المتحققة خلال عهده الميمون، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق مسابقة تحدي "بيعة وولاء" في نسختها الثانية بالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية، إضافة إلى إقامة، كما سيتم بث رسائل ومشاركات الطلاب والطالبات عبر منصات ووسائل التواصل المختلفة للتعليم.

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