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"الصحة" تعلن تسجيل 165 إصابة جديدة بـ"كورونا".. وإجمالي المتعافين يرتفع لـ328 حالة

بين مدن المملكة.. الرياض الأعلى في إصابات "كورونا" بـ587 حالة

مكة في المرتبة الثانية بـ363.. جدة الثالثة بـ256 إصابة

جاءت الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت 587 حالة حتى الآن، فيما جاءت مكة المكرمة ثانياً بـ363 ثم جدة بـ256حالة، وذلك بحسب بيانات وزارة الصحة.

وبلغ عدد الحالات المسجلة في جميع مدن ومناطق المملكة 1885حالة، منها 1536 حالة نشطة، فيما بلغ عدد الحالات المتعافية المتصاعدة 328حالة، منها 102حالة في مكة و88في جدة و53 في الرياض.

وشهدت الدمام تسجيل 27 حالة تعافٍ بينما شهدت نجران14 حالة و"الطائف11"، فيما سجلت القطيف10 حالات تعافٍ و"جازان7 حالات"، فيما بلغت عدد حالات الوفاة 21 حالة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بين مدن المملكة.. الرياض الأعلى في إصابات "كورونا" بـ587 حالة
سبق

جاءت الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت 587 حالة حتى الآن، فيما جاءت مكة المكرمة ثانياً بـ363 ثم جدة بـ256حالة، وذلك بحسب بيانات وزارة الصحة.

وبلغ عدد الحالات المسجلة في جميع مدن ومناطق المملكة 1885حالة، منها 1536 حالة نشطة، فيما بلغ عدد الحالات المتعافية المتصاعدة 328حالة، منها 102حالة في مكة و88في جدة و53 في الرياض.

وشهدت الدمام تسجيل 27 حالة تعافٍ بينما شهدت نجران14 حالة و"الطائف11"، فيما سجلت القطيف10 حالات تعافٍ و"جازان7 حالات"، فيما بلغت عدد حالات الوفاة 21 حالة .

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
05:13 PM

بين مدن المملكة.. الرياض الأعلى في إصابات "كورونا" بـ587 حالة

مكة في المرتبة الثانية بـ363.. جدة الثالثة بـ256 إصابة

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قاسم الخبراني - الرياض
3
14,839

جاءت الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت 587 حالة حتى الآن، فيما جاءت مكة المكرمة ثانياً بـ363 ثم جدة بـ256حالة، وذلك بحسب بيانات وزارة الصحة.

وبلغ عدد الحالات المسجلة في جميع مدن ومناطق المملكة 1885حالة، منها 1536 حالة نشطة، فيما بلغ عدد الحالات المتعافية المتصاعدة 328حالة، منها 102حالة في مكة و88في جدة و53 في الرياض.

وشهدت الدمام تسجيل 27 حالة تعافٍ بينما شهدت نجران14 حالة و"الطائف11"، فيما سجلت القطيف10 حالات تعافٍ و"جازان7 حالات"، فيما بلغت عدد حالات الوفاة 21 حالة .

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