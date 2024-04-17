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سنغافورة: 623 إصابة جديدة بكورونا

الحصيلة الإجمالية ترتفع إلى 5050 حالة

أعلنت سنغافورة اليوم عن تسجيل 623 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 5050 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيان: أغلب الحالات تعود إلى العمالة الأجنبية التي تسكن في عنابر جماعية، وباتت تشكّل أكثر من نصف عدد الإصابات في بلدان جنوب شرق آسيا.

سنغافورة فيروس كورونا الجديد

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سنغافورة: 623 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت سنغافورة اليوم عن تسجيل 623 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 5050 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيان: أغلب الحالات تعود إلى العمالة الأجنبية التي تسكن في عنابر جماعية، وباتت تشكّل أكثر من نصف عدد الإصابات في بلدان جنوب شرق آسيا.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
06:16 PM

سنغافورة: 623 إصابة جديدة بكورونا

الحصيلة الإجمالية ترتفع إلى 5050 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت سنغافورة اليوم عن تسجيل 623 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 5050 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيان: أغلب الحالات تعود إلى العمالة الأجنبية التي تسكن في عنابر جماعية، وباتت تشكّل أكثر من نصف عدد الإصابات في بلدان جنوب شرق آسيا.

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