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"النقد" تعلن الترخيص لشركتي "تاب" و"البرامج المتألقة"

بعد نجاح فترة تجربتيهما عبر البيئة التشريعية التجريبية

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الترخيص لشركتي خدمات مدفوعات وهما شركة "تاب" (Tap) وشركة البرامج المتألقة (BrightWare)، وذلك بعد نجاح فترة تجربتيهما عبر البيئة التشريعية التجريبية للمؤسسة (Regulatory Sandbox) الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.

يأتي هذا القرار استناداً إلى اختصاص مؤسسة النقد بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 2/ 5/ 1440هـ، كما تُعدّ هذه الخطوة لاحقة للقواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات التي تم إصدارها بتاريخ 5/ 6/ 1441هـ الموافق 30/ 1/ 2020م التي تبعها إصدار التراخيص لمقدمي خدمات المدفوعات "شركات التقنيات المالية".

وأكدت مؤسسة النقد سعيها المستمر لدعم منظومة قطاع المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تعزيز الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية وبما يضمن استقرار القطاع المالي وعدالة التعاملات فيه، اتساقاً مع تطلعات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لأهداف الرؤية الاستراتيجية التي من أهمها التوجه نحو مجتمع غير نقدي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النقد" تعلن الترخيص لشركتي "تاب" و"البرامج المتألقة"
سبق

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الترخيص لشركتي خدمات مدفوعات وهما شركة "تاب" (Tap) وشركة البرامج المتألقة (BrightWare)، وذلك بعد نجاح فترة تجربتيهما عبر البيئة التشريعية التجريبية للمؤسسة (Regulatory Sandbox) الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.

يأتي هذا القرار استناداً إلى اختصاص مؤسسة النقد بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 2/ 5/ 1440هـ، كما تُعدّ هذه الخطوة لاحقة للقواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات التي تم إصدارها بتاريخ 5/ 6/ 1441هـ الموافق 30/ 1/ 2020م التي تبعها إصدار التراخيص لمقدمي خدمات المدفوعات "شركات التقنيات المالية".

وأكدت مؤسسة النقد سعيها المستمر لدعم منظومة قطاع المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تعزيز الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية وبما يضمن استقرار القطاع المالي وعدالة التعاملات فيه، اتساقاً مع تطلعات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لأهداف الرؤية الاستراتيجية التي من أهمها التوجه نحو مجتمع غير نقدي.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
06:01 PM
اخر تعديل
09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
08:32 PM

"النقد" تعلن الترخيص لشركتي "تاب" و"البرامج المتألقة"

بعد نجاح فترة تجربتيهما عبر البيئة التشريعية التجريبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الترخيص لشركتي خدمات مدفوعات وهما شركة "تاب" (Tap) وشركة البرامج المتألقة (BrightWare)، وذلك بعد نجاح فترة تجربتيهما عبر البيئة التشريعية التجريبية للمؤسسة (Regulatory Sandbox) الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.

يأتي هذا القرار استناداً إلى اختصاص مؤسسة النقد بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 2/ 5/ 1440هـ، كما تُعدّ هذه الخطوة لاحقة للقواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات التي تم إصدارها بتاريخ 5/ 6/ 1441هـ الموافق 30/ 1/ 2020م التي تبعها إصدار التراخيص لمقدمي خدمات المدفوعات "شركات التقنيات المالية".

وأكدت مؤسسة النقد سعيها المستمر لدعم منظومة قطاع المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تعزيز الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية وبما يضمن استقرار القطاع المالي وعدالة التعاملات فيه، اتساقاً مع تطلعات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لأهداف الرؤية الاستراتيجية التي من أهمها التوجه نحو مجتمع غير نقدي.

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