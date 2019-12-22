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الرياض تحتضن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون

ترتبط بها قوات درع الجزيرة والمركز الجوي ومركز القيادة البحري

وقّعت الحكومة السعودية، الأحد، اتفاقاً مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بشأن إقامة مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون في الرياض.

ونقلت إخبارية "العربية" عن الفريق ركن الدكتور عيد الشلوي قائد القيادة العسكرية الموحدة قوله: أن طموح دول الخليج إيجاد قوات عسكرية مشتركة جوية وبرية وبحرية، بالإضافة إلى قوات دفاع جوية".

كما أوضح أنه كخطوة أولى، تم إنشاء مقر القيادة الموحدة الرئيسي في الرياض، مرتبطة بها قوات درع الجزيرة وكذلك المركز الجوي والدفاع الجوي، ومركز القيادة البحري.

الرياض الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض تحتضن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون
سبق

وقّعت الحكومة السعودية، الأحد، اتفاقاً مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بشأن إقامة مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون في الرياض.

ونقلت إخبارية "العربية" عن الفريق ركن الدكتور عيد الشلوي قائد القيادة العسكرية الموحدة قوله: أن طموح دول الخليج إيجاد قوات عسكرية مشتركة جوية وبرية وبحرية، بالإضافة إلى قوات دفاع جوية".

كما أوضح أنه كخطوة أولى، تم إنشاء مقر القيادة الموحدة الرئيسي في الرياض، مرتبطة بها قوات درع الجزيرة وكذلك المركز الجوي والدفاع الجوي، ومركز القيادة البحري.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
03:49 PM

الرياض تحتضن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون

ترتبط بها قوات درع الجزيرة والمركز الجوي ومركز القيادة البحري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت الحكومة السعودية، الأحد، اتفاقاً مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بشأن إقامة مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون في الرياض.

ونقلت إخبارية "العربية" عن الفريق ركن الدكتور عيد الشلوي قائد القيادة العسكرية الموحدة قوله: أن طموح دول الخليج إيجاد قوات عسكرية مشتركة جوية وبرية وبحرية، بالإضافة إلى قوات دفاع جوية".

كما أوضح أنه كخطوة أولى، تم إنشاء مقر القيادة الموحدة الرئيسي في الرياض، مرتبطة بها قوات درع الجزيرة وكذلك المركز الجوي والدفاع الجوي، ومركز القيادة البحري.

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