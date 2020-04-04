النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حاكم ولاية نيويورك يستخدم صلاحيات استثنائية بمصادرة أجهزة التنفس من الجهات الخاصة

وجّه الحرس الوطني للقيام بجمع الأجهزة من هذه الجهات

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو؛ قراره باستخدام صلاحياته بأخذ أجهزة التنفس الاصطناعي من المستشفيات والشركات التي لا تستخدمها، لإمداد القطاع الطبي، الأكثر استنزافاً، بها في ظل احتدام أزمة تفشي فيروس كورونا في الولاية.

وأشار حاكم الولاية كومو؛ إلى أن الحرس الوطني سيقوم بجمع الأجهزة من تلك الجهات.

وجاء قرار حاكم الولاية على خلفية الجائحة التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تزال تخلّف مزيداً من الضحايا.

وتعاني الكوادر الطبية في الولايات المتحدة وأوروبا نقصاً حاداً متواصلاً في الأدوات والأدوية ومعدات الوقاية وأجهزة التنفس.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
حاكم ولاية نيويورك يستخدم صلاحيات استثنائية بمصادرة أجهزة التنفس من الجهات الخاصة
سبق

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو؛ قراره باستخدام صلاحياته بأخذ أجهزة التنفس الاصطناعي من المستشفيات والشركات التي لا تستخدمها، لإمداد القطاع الطبي، الأكثر استنزافاً، بها في ظل احتدام أزمة تفشي فيروس كورونا في الولاية.

وأشار حاكم الولاية كومو؛ إلى أن الحرس الوطني سيقوم بجمع الأجهزة من تلك الجهات.

وجاء قرار حاكم الولاية على خلفية الجائحة التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تزال تخلّف مزيداً من الضحايا.

وتعاني الكوادر الطبية في الولايات المتحدة وأوروبا نقصاً حاداً متواصلاً في الأدوات والأدوية ومعدات الوقاية وأجهزة التنفس.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
10:27 AM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
11:00 AM

حاكم ولاية نيويورك يستخدم صلاحيات استثنائية بمصادرة أجهزة التنفس من الجهات الخاصة

وجّه الحرس الوطني للقيام بجمع الأجهزة من هذه الجهات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
2,309

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو؛ قراره باستخدام صلاحياته بأخذ أجهزة التنفس الاصطناعي من المستشفيات والشركات التي لا تستخدمها، لإمداد القطاع الطبي، الأكثر استنزافاً، بها في ظل احتدام أزمة تفشي فيروس كورونا في الولاية.

وأشار حاكم الولاية كومو؛ إلى أن الحرس الوطني سيقوم بجمع الأجهزة من تلك الجهات.

وجاء قرار حاكم الولاية على خلفية الجائحة التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تزال تخلّف مزيداً من الضحايا.

وتعاني الكوادر الطبية في الولايات المتحدة وأوروبا نقصاً حاداً متواصلاً في الأدوات والأدوية ومعدات الوقاية وأجهزة التنفس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,858
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,795
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,517
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,871

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة