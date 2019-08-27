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انطلاق أول سباق BMX رسمي بالمملكة في سبتمبر المقبل

ينطلق في الـ 4 من سبتمبر المقبل بمدينة الرياض سباق بي إم إكس الاستعراضية كأول سباق رسمي BMX في المملكة، بتنظيم الاتحاد السعودي للدراجات وبالتعاون مع الاتحاد السعودي لرياضة المغامرات ونادي الدرعية.

وسيتيح الاتحاد السعودي للدراجات للمشاركين حصصًا تدريبية في منطقة "بي إم إكس" للاستعداد لخوض مغامراتهم، حيث ستنطلق التدريبات خلال الفترة من 31 أغسطس الجاري وحتى 3 سبتمبر القادم.

وستؤكد اللجنة المنظمة للسباق على جميع المشاركين والحضور تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تكفل للجميع المحافظة على صحتهم وسلامتهم بإذن الله من فيروس كورونا.

ودعا اتحاد الدراجات الراغبين في المشاركة التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe27hPYiW5ei2yjIJvsVDPPrWT5JLADUCcxstaK6IzJPMs4xA/viewform

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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انطلاق أول سباق BMX رسمي بالمملكة في سبتمبر المقبل
سبق

ينطلق في الـ 4 من سبتمبر المقبل بمدينة الرياض سباق بي إم إكس الاستعراضية كأول سباق رسمي BMX في المملكة، بتنظيم الاتحاد السعودي للدراجات وبالتعاون مع الاتحاد السعودي لرياضة المغامرات ونادي الدرعية.

وسيتيح الاتحاد السعودي للدراجات للمشاركين حصصًا تدريبية في منطقة "بي إم إكس" للاستعداد لخوض مغامراتهم، حيث ستنطلق التدريبات خلال الفترة من 31 أغسطس الجاري وحتى 3 سبتمبر القادم.

وستؤكد اللجنة المنظمة للسباق على جميع المشاركين والحضور تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تكفل للجميع المحافظة على صحتهم وسلامتهم بإذن الله من فيروس كورونا.

ودعا اتحاد الدراجات الراغبين في المشاركة التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe27hPYiW5ei2yjIJvsVDPPrWT5JLADUCcxstaK6IzJPMs4xA/viewform

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
03:35 PM

انطلاق أول سباق BMX رسمي بالمملكة في سبتمبر المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينطلق في الـ 4 من سبتمبر المقبل بمدينة الرياض سباق بي إم إكس الاستعراضية كأول سباق رسمي BMX في المملكة، بتنظيم الاتحاد السعودي للدراجات وبالتعاون مع الاتحاد السعودي لرياضة المغامرات ونادي الدرعية.

وسيتيح الاتحاد السعودي للدراجات للمشاركين حصصًا تدريبية في منطقة "بي إم إكس" للاستعداد لخوض مغامراتهم، حيث ستنطلق التدريبات خلال الفترة من 31 أغسطس الجاري وحتى 3 سبتمبر القادم.

وستؤكد اللجنة المنظمة للسباق على جميع المشاركين والحضور تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تكفل للجميع المحافظة على صحتهم وسلامتهم بإذن الله من فيروس كورونا.

ودعا اتحاد الدراجات الراغبين في المشاركة التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe27hPYiW5ei2yjIJvsVDPPrWT5JLADUCcxstaK6IzJPMs4xA/viewform

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