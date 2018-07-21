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مهام أمنية وتطوعية مكثفة تنطلق بحثًا عن مفقود الطائف السبعيني "الحارثي"

تباشرها الفرق الميدانية والبحثية بالمنطقة وكذلك فريق مبادرة

تولت الفرق الميدانية والبحثية الأمنية بالطائف، كذلك فريق مبادرة التطوعي، مهام البحث عن المفقود السبعيني "سعد بن معيوض بن عواض الحارثي" في المواقع التي يُعتقد أن سلك طريقه منها في طريقه لمستشفى الهدا للقوات المسلحة، وما زالت تواصل أعمالها، فيما يُحتمل مشاركة طائرة عمودية في البحث.

وكانت قد عممت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف بلاغًا بالبحث عن المُسن السبعيني "سعد بن معيوض بن عواض الحارثي" والذي فُقد من يوم الخميس الماضي، ولم يعد لأسرته التي تسكن بالمحافظة، في واقعة اختفاء مفاجئة كان آخرها محادثة هاتفية منه لهم، ولا يُعلم مصيره حتى الآن.

وفي التفاصيل؛ كان المُسن "الحارثي" والذي يبلغ من العمر 70 عامًا قد استقل مركبة ابنه الأصغر من نوع هونداي "اكسنت" رقم لوحتها ب ع ب ٧١٣٧، وتحرك بها من مقر سكنه بمخطط الملك فهد بالطائف، متوجهًا لمستشفى القوات المسلحة بالهدا حيث مراجعة أحد الأطباء هناك، وبعدها تلقت أسرته منه اتصالاً من جواله يفيد بأنه نسي وثائقه الرسمية وأنه سيعود لهم طالبًا منهم تجهيزها، ليختفي بعدها والأسرة في انتظاره دون أن يعود، كما ظل هاتفه الجوال مغلقًا حتى الآن.

وأكد أحد أبنائه لـ"سبق" أن والده المفقود لا يُعاني أي اعتلالات نفسية مُطلقًا وأنه واع فيما حوله من حيث التعامل، وأنه لم يسبق أن اختفى في فترةٍ سابقة.

ونشرت أسرة المفقود رقمًا للاتصال عليه في حال ورود معلومة تفيد في الوصول لوالدهم على الرقم (0501052070).

الجهات الأمنية و"ساعد" يواصلان البحث عن المفقود "سعد الحارثي"

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مهام أمنية وتطوعية مكثفة تنطلق بحثًا عن مفقود الطائف السبعيني "الحارثي"
سبق

تولت الفرق الميدانية والبحثية الأمنية بالطائف، كذلك فريق مبادرة التطوعي، مهام البحث عن المفقود السبعيني "سعد بن معيوض بن عواض الحارثي" في المواقع التي يُعتقد أن سلك طريقه منها في طريقه لمستشفى الهدا للقوات المسلحة، وما زالت تواصل أعمالها، فيما يُحتمل مشاركة طائرة عمودية في البحث.

وكانت قد عممت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف بلاغًا بالبحث عن المُسن السبعيني "سعد بن معيوض بن عواض الحارثي" والذي فُقد من يوم الخميس الماضي، ولم يعد لأسرته التي تسكن بالمحافظة، في واقعة اختفاء مفاجئة كان آخرها محادثة هاتفية منه لهم، ولا يُعلم مصيره حتى الآن.

وفي التفاصيل؛ كان المُسن "الحارثي" والذي يبلغ من العمر 70 عامًا قد استقل مركبة ابنه الأصغر من نوع هونداي "اكسنت" رقم لوحتها ب ع ب ٧١٣٧، وتحرك بها من مقر سكنه بمخطط الملك فهد بالطائف، متوجهًا لمستشفى القوات المسلحة بالهدا حيث مراجعة أحد الأطباء هناك، وبعدها تلقت أسرته منه اتصالاً من جواله يفيد بأنه نسي وثائقه الرسمية وأنه سيعود لهم طالبًا منهم تجهيزها، ليختفي بعدها والأسرة في انتظاره دون أن يعود، كما ظل هاتفه الجوال مغلقًا حتى الآن.

وأكد أحد أبنائه لـ"سبق" أن والده المفقود لا يُعاني أي اعتلالات نفسية مُطلقًا وأنه واع فيما حوله من حيث التعامل، وأنه لم يسبق أن اختفى في فترةٍ سابقة.

ونشرت أسرة المفقود رقمًا للاتصال عليه في حال ورود معلومة تفيد في الوصول لوالدهم على الرقم (0501052070).

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
10:34 PM
اخر تعديل
21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
01:10 AM

مهام أمنية وتطوعية مكثفة تنطلق بحثًا عن مفقود الطائف السبعيني "الحارثي"

تباشرها الفرق الميدانية والبحثية بالمنطقة وكذلك فريق مبادرة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
2
7,466

تولت الفرق الميدانية والبحثية الأمنية بالطائف، كذلك فريق مبادرة التطوعي، مهام البحث عن المفقود السبعيني "سعد بن معيوض بن عواض الحارثي" في المواقع التي يُعتقد أن سلك طريقه منها في طريقه لمستشفى الهدا للقوات المسلحة، وما زالت تواصل أعمالها، فيما يُحتمل مشاركة طائرة عمودية في البحث.

وكانت قد عممت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف بلاغًا بالبحث عن المُسن السبعيني "سعد بن معيوض بن عواض الحارثي" والذي فُقد من يوم الخميس الماضي، ولم يعد لأسرته التي تسكن بالمحافظة، في واقعة اختفاء مفاجئة كان آخرها محادثة هاتفية منه لهم، ولا يُعلم مصيره حتى الآن.

وفي التفاصيل؛ كان المُسن "الحارثي" والذي يبلغ من العمر 70 عامًا قد استقل مركبة ابنه الأصغر من نوع هونداي "اكسنت" رقم لوحتها ب ع ب ٧١٣٧، وتحرك بها من مقر سكنه بمخطط الملك فهد بالطائف، متوجهًا لمستشفى القوات المسلحة بالهدا حيث مراجعة أحد الأطباء هناك، وبعدها تلقت أسرته منه اتصالاً من جواله يفيد بأنه نسي وثائقه الرسمية وأنه سيعود لهم طالبًا منهم تجهيزها، ليختفي بعدها والأسرة في انتظاره دون أن يعود، كما ظل هاتفه الجوال مغلقًا حتى الآن.

وأكد أحد أبنائه لـ"سبق" أن والده المفقود لا يُعاني أي اعتلالات نفسية مُطلقًا وأنه واع فيما حوله من حيث التعامل، وأنه لم يسبق أن اختفى في فترةٍ سابقة.

ونشرت أسرة المفقود رقمًا للاتصال عليه في حال ورود معلومة تفيد في الوصول لوالدهم على الرقم (0501052070).

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