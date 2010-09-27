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بينها السعودية.. 80 دولة تشارك في بحوث الطفرات الجينية المسببة لكورونا

الفريق العلمي توصل إلى 13 طفرة مختلفة على 23 مصابًا بحالة شديدة

نشرت مجلة "ساينس" العلمية نتائج تحالف بحثي عالمي شارك فيه فريق من المدينة الطبية بجامعة الملك سعود ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حول الطفرات الجينية المسببة للأعراض الشديدة والخطرة لفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الفريق البحثي في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود الدكتور صالح بن زيد المحسن: إن البحث ضم 80 دولة و50 مركزًا لدراسة التسلسل الوراثي للمصابين بالحالات الشديدة والخطرة من كورونا المستجد، والمملكة كان لها دور بارز من خلال تمثيلها للجنة الإشرافية على التحالف البحثي الدولي واعتُمِدت كمركز لدراسة التسلسل الوراثي وإجراء التجارب المناعية بتحالف مشترك بين جامعة الملك سعود ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وأضاف أن الدراسة شملت 659 مريضًا مصابًا بحالات شديدة بفيروس كورونا المستجد، وضمت 534 مريضًا مصابًا بحالات خفيفة بالفيروس للمقارنة، وبناء على دراسات سابقة للمجموعة البحثية نفسها لمعرفة طريقة استجابة جهاز المناعة لمختلف الفيروسات تمت دراسة التسلسل الوراثي للمرضى المصابين بالحالات الخطرة عن طريقة استجابة الجسم المناعي لمركبات الإنترفيرون.

وأوضح أن الفريق العلمي توصل إلى 13 طفرة جينية مختلفة على 23 مصابًا بحالة شديدة، مبينًا أن الفريق السعودي توصل من خلال دراسة التسلسل لـ 125 عينة إلى اكتشاف 7 طفرات جينية.

وستفتح هذه الدراسة الطريق لمعرفة الاستجابة المناعية للفيروس واكتشاف علاجات تقلل من المضاعفات والحالات الحرجة.

من جهة أخرى، قالت الأميرة الدكتورة هيا بنت خالد بن بندر رئيسة الفريق السعودي في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: إن هذه الدراسة تُعد ثمرة الجهود المشتركة بين الجهات العلمية المختلفة في المملكة العربية السعودية في ظل ما يجده البحث العلمي من دعم من القيادة الرشيدة، مبينة أن التعاون على إجراء البحوث العلمية الطبية تعود فائدته على المجتمع وعلى المريض نفسه، وقد تُسهم هذه الدراسة في إيجاد حلول علاجية لفيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بينها السعودية.. 80 دولة تشارك في بحوث الطفرات الجينية المسببة لكورونا
سبق

نشرت مجلة "ساينس" العلمية نتائج تحالف بحثي عالمي شارك فيه فريق من المدينة الطبية بجامعة الملك سعود ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حول الطفرات الجينية المسببة للأعراض الشديدة والخطرة لفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الفريق البحثي في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود الدكتور صالح بن زيد المحسن: إن البحث ضم 80 دولة و50 مركزًا لدراسة التسلسل الوراثي للمصابين بالحالات الشديدة والخطرة من كورونا المستجد، والمملكة كان لها دور بارز من خلال تمثيلها للجنة الإشرافية على التحالف البحثي الدولي واعتُمِدت كمركز لدراسة التسلسل الوراثي وإجراء التجارب المناعية بتحالف مشترك بين جامعة الملك سعود ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وأضاف أن الدراسة شملت 659 مريضًا مصابًا بحالات شديدة بفيروس كورونا المستجد، وضمت 534 مريضًا مصابًا بحالات خفيفة بالفيروس للمقارنة، وبناء على دراسات سابقة للمجموعة البحثية نفسها لمعرفة طريقة استجابة جهاز المناعة لمختلف الفيروسات تمت دراسة التسلسل الوراثي للمرضى المصابين بالحالات الخطرة عن طريقة استجابة الجسم المناعي لمركبات الإنترفيرون.

وأوضح أن الفريق العلمي توصل إلى 13 طفرة جينية مختلفة على 23 مصابًا بحالة شديدة، مبينًا أن الفريق السعودي توصل من خلال دراسة التسلسل لـ 125 عينة إلى اكتشاف 7 طفرات جينية.

وستفتح هذه الدراسة الطريق لمعرفة الاستجابة المناعية للفيروس واكتشاف علاجات تقلل من المضاعفات والحالات الحرجة.

من جهة أخرى، قالت الأميرة الدكتورة هيا بنت خالد بن بندر رئيسة الفريق السعودي في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: إن هذه الدراسة تُعد ثمرة الجهود المشتركة بين الجهات العلمية المختلفة في المملكة العربية السعودية في ظل ما يجده البحث العلمي من دعم من القيادة الرشيدة، مبينة أن التعاون على إجراء البحوث العلمية الطبية تعود فائدته على المجتمع وعلى المريض نفسه، وقد تُسهم هذه الدراسة في إيجاد حلول علاجية لفيروس كورونا.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
01:43 AM

بينها السعودية.. 80 دولة تشارك في بحوث الطفرات الجينية المسببة لكورونا

الفريق العلمي توصل إلى 13 طفرة مختلفة على 23 مصابًا بحالة شديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت مجلة "ساينس" العلمية نتائج تحالف بحثي عالمي شارك فيه فريق من المدينة الطبية بجامعة الملك سعود ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حول الطفرات الجينية المسببة للأعراض الشديدة والخطرة لفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الفريق البحثي في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود الدكتور صالح بن زيد المحسن: إن البحث ضم 80 دولة و50 مركزًا لدراسة التسلسل الوراثي للمصابين بالحالات الشديدة والخطرة من كورونا المستجد، والمملكة كان لها دور بارز من خلال تمثيلها للجنة الإشرافية على التحالف البحثي الدولي واعتُمِدت كمركز لدراسة التسلسل الوراثي وإجراء التجارب المناعية بتحالف مشترك بين جامعة الملك سعود ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وأضاف أن الدراسة شملت 659 مريضًا مصابًا بحالات شديدة بفيروس كورونا المستجد، وضمت 534 مريضًا مصابًا بحالات خفيفة بالفيروس للمقارنة، وبناء على دراسات سابقة للمجموعة البحثية نفسها لمعرفة طريقة استجابة جهاز المناعة لمختلف الفيروسات تمت دراسة التسلسل الوراثي للمرضى المصابين بالحالات الخطرة عن طريقة استجابة الجسم المناعي لمركبات الإنترفيرون.

وأوضح أن الفريق العلمي توصل إلى 13 طفرة جينية مختلفة على 23 مصابًا بحالة شديدة، مبينًا أن الفريق السعودي توصل من خلال دراسة التسلسل لـ 125 عينة إلى اكتشاف 7 طفرات جينية.

وستفتح هذه الدراسة الطريق لمعرفة الاستجابة المناعية للفيروس واكتشاف علاجات تقلل من المضاعفات والحالات الحرجة.

من جهة أخرى، قالت الأميرة الدكتورة هيا بنت خالد بن بندر رئيسة الفريق السعودي في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: إن هذه الدراسة تُعد ثمرة الجهود المشتركة بين الجهات العلمية المختلفة في المملكة العربية السعودية في ظل ما يجده البحث العلمي من دعم من القيادة الرشيدة، مبينة أن التعاون على إجراء البحوث العلمية الطبية تعود فائدته على المجتمع وعلى المريض نفسه، وقد تُسهم هذه الدراسة في إيجاد حلول علاجية لفيروس كورونا.

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