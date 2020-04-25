"كورونا" يقضي على 437 شخصاً في نيويورك خلال 24 ساعة
المستشفيات استقبلت 1.100 مريض جديد
سجلت ولاية نيويورك الأمريكية 437 وفاة؛ بسبب إصابتهم بمرض "كوفيد-19" في خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ذكر حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، اليوم (السبت).
وبين "كومو" أن العدد اليومي للمرضى الذين تستقبلهم المستشفيات انخفض إلى 1100 شخص، مقابل 1300 حالة سابقًا، وفقاً لـ"رويترز".
وقضى الوباء على 422 شخصاً في الولاية أمس.
فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يقضي على 437 شخصاً في نيويورك خلال 24 ساعة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-25
سجلت ولاية نيويورك الأمريكية 437 وفاة؛ بسبب إصابتهم بمرض "كوفيد-19" في خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ذكر حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، اليوم (السبت).
وبين "كومو" أن العدد اليومي للمرضى الذين تستقبلهم المستشفيات انخفض إلى 1100 شخص، مقابل 1300 حالة سابقًا، وفقاً لـ"رويترز".
وقضى الوباء على 422 شخصاً في الولاية أمس.
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
07:44 PM
"كورونا" يقضي على 437 شخصاً في نيويورك خلال 24 ساعة
المستشفيات استقبلت 1.100 مريض جديد
سجلت ولاية نيويورك الأمريكية 437 وفاة؛ بسبب إصابتهم بمرض "كوفيد-19" في خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ذكر حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، اليوم (السبت).
وبين "كومو" أن العدد اليومي للمرضى الذين تستقبلهم المستشفيات انخفض إلى 1100 شخص، مقابل 1300 حالة سابقًا، وفقاً لـ"رويترز".
وقضى الوباء على 422 شخصاً في الولاية أمس.