"تعليم الأفلاج" تنتهي من تنفيذ 28 برنامجاً صيفياً استفاد منها 2800 متدرب ومتدربة

290 ساعة تدريبية تم تنفيذها "عن بُعد "على مدى 45 يوماً في عدة مجالات

انتهت إدارة تعليم الأفلاج ممثلة بقسم التطوير المهني التعليمي (بنين - بنات) من تنفيد 28 برنامجاً صيفياً "عن بعد"، استفاد منها أكثر من 2800 متدرب ومتدربة، ضمن المرحلة الثالثة لمشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي أثناء الإجازة الصيفية .

وكان 13 مدرباً ومدربة قد أنهوا تنفيذ 290 ساعة تدريبية "عن بعد" على مدار نحو 45 يوماً الماضية استفاد منها أكثر 2827 متدرباً ومتدربة، حيث تضمنت مجالات التدريب "الطفولة المبكرة والقيادة والمناهج وطرق التدريس والتربية الخاصة والتعليم الإلكتروني وقيادات التعليم"... وغيرها من البرامج التربوية التي تهدف إلى تطوير مهارات المتدربين .