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"تعليم الأفلاج" تنتهي من تنفيذ 28 برنامجاً صيفياً استفاد منها 2800 متدرب ومتدربة

290  ساعة تدريبية تم تنفيذها "عن بُعد "على مدى 45 يوماً في عدة مجالات

انتهت إدارة تعليم الأفلاج ممثلة بقسم التطوير المهني التعليمي (بنين - بنات) من تنفيد 28 برنامجاً صيفياً "عن بعد"، استفاد منها أكثر من 2800 متدرب ومتدربة، ضمن المرحلة الثالثة لمشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي أثناء الإجازة الصيفية .

وكان 13 مدرباً ومدربة قد أنهوا تنفيذ 290 ساعة تدريبية "عن بعد" على مدار نحو 45 يوماً الماضية استفاد منها أكثر 2827 متدرباً ومتدربة، حيث تضمنت مجالات التدريب "الطفولة المبكرة والقيادة والمناهج وطرق التدريس والتربية الخاصة والتعليم الإلكتروني وقيادات التعليم"... وغيرها من البرامج التربوية التي تهدف إلى تطوير مهارات المتدربين .

تعليم الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الأفلاج" تنتهي من تنفيذ 28 برنامجاً صيفياً استفاد منها 2800 متدرب ومتدربة
سبق

انتهت إدارة تعليم الأفلاج ممثلة بقسم التطوير المهني التعليمي (بنين - بنات) من تنفيد 28 برنامجاً صيفياً "عن بعد"، استفاد منها أكثر من 2800 متدرب ومتدربة، ضمن المرحلة الثالثة لمشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي أثناء الإجازة الصيفية .

وكان 13 مدرباً ومدربة قد أنهوا تنفيذ 290 ساعة تدريبية "عن بعد" على مدار نحو 45 يوماً الماضية استفاد منها أكثر 2827 متدرباً ومتدربة، حيث تضمنت مجالات التدريب "الطفولة المبكرة والقيادة والمناهج وطرق التدريس والتربية الخاصة والتعليم الإلكتروني وقيادات التعليم"... وغيرها من البرامج التربوية التي تهدف إلى تطوير مهارات المتدربين .

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
02:22 PM

"تعليم الأفلاج" تنتهي من تنفيذ 28 برنامجاً صيفياً استفاد منها 2800 متدرب ومتدربة

290  ساعة تدريبية تم تنفيذها "عن بُعد "على مدى 45 يوماً في عدة مجالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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انتهت إدارة تعليم الأفلاج ممثلة بقسم التطوير المهني التعليمي (بنين - بنات) من تنفيد 28 برنامجاً صيفياً "عن بعد"، استفاد منها أكثر من 2800 متدرب ومتدربة، ضمن المرحلة الثالثة لمشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي أثناء الإجازة الصيفية .

وكان 13 مدرباً ومدربة قد أنهوا تنفيذ 290 ساعة تدريبية "عن بعد" على مدار نحو 45 يوماً الماضية استفاد منها أكثر 2827 متدرباً ومتدربة، حيث تضمنت مجالات التدريب "الطفولة المبكرة والقيادة والمناهج وطرق التدريس والتربية الخاصة والتعليم الإلكتروني وقيادات التعليم"... وغيرها من البرامج التربوية التي تهدف إلى تطوير مهارات المتدربين .

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