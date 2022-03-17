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"الصحة" تُصدر دليلًا توعويًّا عن كورونا الجديد بعدة لغات

لرفع الوعي بالاحتياطات اللازمة للوقاية من الفيروس

ضِمن رسائلها التوعوية المتواصلة لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، أصدرت "الصحة" دليلًا توعويًّا بعدة لغات؛ حيث تستهدف "الصحة" بهذا الدليل التوعوي المواطنين والمقيمين؛ لرفع الوعي بالاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والمخاطر المترتبة على عدم اتباع النصائح والإرشادات التوعوية، وتتضمن اللغات: (الفلبينية، الأوردو، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، البرتغالية، إلى جانب اللغة العربية).

ويشمل الدليل تعريفًا بالفيروس الجديد، وطرق انتقاله، وأعراض الإصابة، وكيفية الوقاية من عدوى كورونا (كوفيد19)، والطريقة الصحيحة لغسل اليدين وأهمية تعقيمها، والسلوكيات الخاطئة، إلى جانب النصائح عند ظهور الأعراض التنفسية، والوقت الصحيح لارتداء الكمامة وطريقة ارتدائها الصحيحة، إلى جانب إجراءات العزل الصحي في المنزل، ومتى يتم العزل الصحي، ووصايا السفر وقت كورونا الجديد (كوفيد19).. كما تضمّن الدليل مجموعة من الأسئلة الشائعة عن فيروس كورونا الجديد والإجابة عليها.

ويمكن الوصول المباشر للدليل التوعوي من خلال الروابط التالية بعدد من اللغات، وتشمل اللغات التالية:

العربية:

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Arb.pdf

الإنجليزية:

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Eng.pdf

الفرنسية:

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Fre.pdf

الروسية:

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Rus.pdf

‏البرتغالية:

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Port.pdf

الأوردو:

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Urdu.pdf

الفلبينية:

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Tag.pdf

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تُصدر دليلًا توعويًّا عن كورونا الجديد بعدة لغات
سبق

ضِمن رسائلها التوعوية المتواصلة لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، أصدرت "الصحة" دليلًا توعويًّا بعدة لغات؛ حيث تستهدف "الصحة" بهذا الدليل التوعوي المواطنين والمقيمين؛ لرفع الوعي بالاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والمخاطر المترتبة على عدم اتباع النصائح والإرشادات التوعوية، وتتضمن اللغات: (الفلبينية، الأوردو، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، البرتغالية، إلى جانب اللغة العربية).

ويشمل الدليل تعريفًا بالفيروس الجديد، وطرق انتقاله، وأعراض الإصابة، وكيفية الوقاية من عدوى كورونا (كوفيد19)، والطريقة الصحيحة لغسل اليدين وأهمية تعقيمها، والسلوكيات الخاطئة، إلى جانب النصائح عند ظهور الأعراض التنفسية، والوقت الصحيح لارتداء الكمامة وطريقة ارتدائها الصحيحة، إلى جانب إجراءات العزل الصحي في المنزل، ومتى يتم العزل الصحي، ووصايا السفر وقت كورونا الجديد (كوفيد19).. كما تضمّن الدليل مجموعة من الأسئلة الشائعة عن فيروس كورونا الجديد والإجابة عليها.

ويمكن الوصول المباشر للدليل التوعوي من خلال الروابط التالية بعدد من اللغات، وتشمل اللغات التالية:

العربية:

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Arb.pdf

الإنجليزية:

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Eng.pdf

الفرنسية:

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Fre.pdf

الروسية:

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Rus.pdf

‏البرتغالية:

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Port.pdf

الأوردو:

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Urdu.pdf

الفلبينية:

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Tag.pdf

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
11:16 AM

"الصحة" تُصدر دليلًا توعويًّا عن كورونا الجديد بعدة لغات

لرفع الوعي بالاحتياطات اللازمة للوقاية من الفيروس

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
3,272

ضِمن رسائلها التوعوية المتواصلة لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، أصدرت "الصحة" دليلًا توعويًّا بعدة لغات؛ حيث تستهدف "الصحة" بهذا الدليل التوعوي المواطنين والمقيمين؛ لرفع الوعي بالاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والمخاطر المترتبة على عدم اتباع النصائح والإرشادات التوعوية، وتتضمن اللغات: (الفلبينية، الأوردو، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، البرتغالية، إلى جانب اللغة العربية).

ويشمل الدليل تعريفًا بالفيروس الجديد، وطرق انتقاله، وأعراض الإصابة، وكيفية الوقاية من عدوى كورونا (كوفيد19)، والطريقة الصحيحة لغسل اليدين وأهمية تعقيمها، والسلوكيات الخاطئة، إلى جانب النصائح عند ظهور الأعراض التنفسية، والوقت الصحيح لارتداء الكمامة وطريقة ارتدائها الصحيحة، إلى جانب إجراءات العزل الصحي في المنزل، ومتى يتم العزل الصحي، ووصايا السفر وقت كورونا الجديد (كوفيد19).. كما تضمّن الدليل مجموعة من الأسئلة الشائعة عن فيروس كورونا الجديد والإجابة عليها.

ويمكن الوصول المباشر للدليل التوعوي من خلال الروابط التالية بعدد من اللغات، وتشمل اللغات التالية:

العربية:

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Arb.pdf

الإنجليزية:

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Eng.pdf

الفرنسية:

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Fre.pdf

الروسية:

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Rus.pdf

‏البرتغالية:

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Port.pdf

الأوردو:

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Urdu.pdf

الفلبينية:

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Tag.pdf

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