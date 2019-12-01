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"هدف" يُصدر 6 مؤشرات رئيسية لسوق العمل.. رواتب السعوديين

للوقوف على اتجاهات القطاع الخاص والسياسات المستقبلية للاقتصاد

أصدر المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ستة مؤشرات رئيسية في سوق العمل، تهدف إلى الوقوف بدقة على اتجاهات القطاع الخاص، ورسم السياسات المستقبلية للاقتصاد والتخطيط، وتفسير وتحليل الكثير من الظواهر الاقتصادية والاجتماعية.

والمؤشرات التي نشرها المرصد الوطني للعمل عبر موقعه الإلكتروني https://nlo.sa هي: متوسط الرواتب للموظفين السعوديين الجدد في القطاع الخاص، ومعدل التغير في متوسط الرواتب للموظفين السعوديين الجدد في القطاع الخاص، ومتوسط الرواتب للموظفين السعوديين ونِسَب التغير في القطاع الخاص حسب الجنس، والمهن عالية الأجر التي لا تتطلب شهادة جامعية في القطاع الخاص، والمهن الأعلى طلبًا في توظيف السعوديين في القطاع الخاص، ومتوسط الرواتب للمهن الأعلى طلبًا في القطاع الخاص.

ويُعد المرصد الوطني للعمل، المصدرَ الموثوق لبيانات وتحليلات سوق العمل؛ حيث يعمل على المساهمة في دعم التحول الاستراتيجي من خلال توفير البيانات والمرئيات حول المواضيع الرئيسية الحالية والمستقبلية لسوق العمل السعودي، وتم تطوير وتجهيز البنية التحتية للمرصد بالأجهزة والبرمجيات اللازمة، وكذلك تفعيل اتفاقيات تبادل البيانات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتتجسد الأهداف الاستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل ومؤشرات سوق العمل السعودي، في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة؛ في حين ارتكزت الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودة البيانات، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسيين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.

صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) سوق العمل القطاع الخاص

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" يُصدر 6 مؤشرات رئيسية لسوق العمل.. رواتب السعوديين
سبق

أصدر المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ستة مؤشرات رئيسية في سوق العمل، تهدف إلى الوقوف بدقة على اتجاهات القطاع الخاص، ورسم السياسات المستقبلية للاقتصاد والتخطيط، وتفسير وتحليل الكثير من الظواهر الاقتصادية والاجتماعية.

والمؤشرات التي نشرها المرصد الوطني للعمل عبر موقعه الإلكتروني https://nlo.sa هي: متوسط الرواتب للموظفين السعوديين الجدد في القطاع الخاص، ومعدل التغير في متوسط الرواتب للموظفين السعوديين الجدد في القطاع الخاص، ومتوسط الرواتب للموظفين السعوديين ونِسَب التغير في القطاع الخاص حسب الجنس، والمهن عالية الأجر التي لا تتطلب شهادة جامعية في القطاع الخاص، والمهن الأعلى طلبًا في توظيف السعوديين في القطاع الخاص، ومتوسط الرواتب للمهن الأعلى طلبًا في القطاع الخاص.

ويُعد المرصد الوطني للعمل، المصدرَ الموثوق لبيانات وتحليلات سوق العمل؛ حيث يعمل على المساهمة في دعم التحول الاستراتيجي من خلال توفير البيانات والمرئيات حول المواضيع الرئيسية الحالية والمستقبلية لسوق العمل السعودي، وتم تطوير وتجهيز البنية التحتية للمرصد بالأجهزة والبرمجيات اللازمة، وكذلك تفعيل اتفاقيات تبادل البيانات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتتجسد الأهداف الاستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل ومؤشرات سوق العمل السعودي، في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة؛ في حين ارتكزت الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودة البيانات، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسيين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
09:59 AM

"هدف" يُصدر 6 مؤشرات رئيسية لسوق العمل.. رواتب السعوديين

للوقوف على اتجاهات القطاع الخاص والسياسات المستقبلية للاقتصاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ستة مؤشرات رئيسية في سوق العمل، تهدف إلى الوقوف بدقة على اتجاهات القطاع الخاص، ورسم السياسات المستقبلية للاقتصاد والتخطيط، وتفسير وتحليل الكثير من الظواهر الاقتصادية والاجتماعية.

والمؤشرات التي نشرها المرصد الوطني للعمل عبر موقعه الإلكتروني https://nlo.sa هي: متوسط الرواتب للموظفين السعوديين الجدد في القطاع الخاص، ومعدل التغير في متوسط الرواتب للموظفين السعوديين الجدد في القطاع الخاص، ومتوسط الرواتب للموظفين السعوديين ونِسَب التغير في القطاع الخاص حسب الجنس، والمهن عالية الأجر التي لا تتطلب شهادة جامعية في القطاع الخاص، والمهن الأعلى طلبًا في توظيف السعوديين في القطاع الخاص، ومتوسط الرواتب للمهن الأعلى طلبًا في القطاع الخاص.

ويُعد المرصد الوطني للعمل، المصدرَ الموثوق لبيانات وتحليلات سوق العمل؛ حيث يعمل على المساهمة في دعم التحول الاستراتيجي من خلال توفير البيانات والمرئيات حول المواضيع الرئيسية الحالية والمستقبلية لسوق العمل السعودي، وتم تطوير وتجهيز البنية التحتية للمرصد بالأجهزة والبرمجيات اللازمة، وكذلك تفعيل اتفاقيات تبادل البيانات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتتجسد الأهداف الاستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل ومؤشرات سوق العمل السعودي، في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة؛ في حين ارتكزت الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودة البيانات، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسيين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.

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