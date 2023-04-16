"شارة المعلم".. ماذا جهزت "جوجل بلاي" للأطفال؟

كشفت تقارير صحفية عالمية عن تحديثات كبيرة في متجر "جوجل بلاي" على نظام تشغيل "أندرويد" مخصص للأطفال.

ولفت موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن تحديثات "جوجل بلاي" تسلط الضوء على التطبيقات المناسبة للأطفال.

ووضعت تلك التطبيقات الملائمة للأطفال وسيتم وضع شارة "موافقة المعلم" عليها، لتصبح متاحة لجميع الأطفال.

وطرحت "جوجل" هذا التحديث على "جوجل بلاي" للمستخدمين في الولايات المتحدة، وتنوي أن توسعه على باقي دول العالم في الفترة المقبلة.

ويحتوي متجر "جوجل بلاي" على مجموعة كبيرة من التطبيقات التي تلبي جميع الفئات العمرية تقريبًا، ولكن عندما نتحدث عن محتوى خاص بالأطفال، فالمهمة ليست بالسهلة، لذلك وفرت "جوجل" تلك الخاصية لتسهيل تلك المهمة.

تقول جوجل: إن هذه التطبيقات ستكون غنية ومسلية على حد سواء، وهو ما سيعني أيضًا أن الآباء سيكونون مطلعين على تلك التطبيقات التي تحمل شارة "وافق عليها المعلم".

كما ستوفر شركة "جوجل" أيضًا علامة تبويب جديدة تحت علامة أطفال kids، التي تتيح العديد من التطبيقات المرئية بشارات "معتمد من المعلم".

وقالت ميندي بروكس، مديرة تطبيقات جوجل بلاي: "قررنا إطلاق تلك التقنية في وقت أبكر؛ لأننا نعلم أن الآباء الآن يقضون أوقاتًا أطول مع أطفالهم في المنزل، بعد جلوسهم من المدرسة وقضاء المزيد من الوقت معهم ومع شاشات الهواتف الذكية،، ولكن نرغب أن يكون ذلك الوقت مفيدًا للأطفال أيضًا".

وتابع: "لمشاركة أفضل التطبيقات للأطفال على متجر جوجل بلاي، تعاونًا مع خبراء أكاديميين ومعلمين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مستشارونا الرئيسون؛ مثل جو بلات من كلية هارفارد للدراسات العليا للتعليم، والدكتورة ساندرا كالفرت من جامعة جورجتاون".

وأوضحت بروكس كذلك أن التطبيقات تم تقييمها من قبل المعلمين، وتتوافق مع معايير الجودة لدينا تحصل على شارة "وافق المعلم".