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ارتبط بها 20 عامًا ولن يتخلى.. شاهد قصة أكاديمي في الكد على شاحنته المحببة!

تنقله عليها كان سبباً في تفوقه وإكمال دراساته العليا.. يقول محفزاً الشباب: باب رزق

يحفظ أكاديمي سعودي الود والتقدير لشاحنته ويتذكر أيامها الخوالي التي امتدت 20 عاماً وأثرت في شخصيته وتحصيله العلمي والمهني؛ إذ يهوى حميد الشمري وهو أكاديمي متخصص في آداب اللغة الإنجليزية الكدّ والتنقل على شاحنته التي كانت سبباً في تفوقه وإكماله دراساته العليا ويقضي نهاره على متنها متنقلًا بين مدن السعودية.

وكشف سائق الشاحنة "الشمري" تفاصيل علاقته وبدايات عمله في هذه الشاحنة، من خلال تقرير أعده من حائل منصور المزهم لبرنامج mbc في أسبوع؛ حيث قال: "أحمل مؤهل الماجستير وأعمل أكاديميًا وكانت قيادة التريلا مهنتي الأولى قبل أن أعمل في المجال الأكاديمي، وأكملت كل مراحل الدراسة الجامعية والعليا حتى حصلت على المؤهل وأنا أعمل على هذه الشاحنة".

وأضاف: "علاقتي مع هذه الشاحنة وثيقة وقديمة وتمتد إلى 20 عامًا، لذا يصعب عليّ التخلي عنها، واليوم أصبحت قيادتها بالنسبة لي هواية أمارسها بأوقات الفراغ وأيام العطل والإجازات".

ويُوثّق الكدّاد "الشمري" معظم رحلاته عبر حسابه بـ"السناب شات" ويقدم من خلالها لمتابعيه معلومات فنية ومهنية في قطاع النقل وصيانة الشاحنات.

وحول ذلك يضيف: "أحاول أن أقدم من خلال عملي على الشاحنة رسائل للمجتمع تعريفية عن طبيعة العمل في مجال النقل والأهم من ذلك تحفيز الشباب للدخول في هذا المجال فهو واسع وفيه خير ورزق".

وتابع: "لذلك أنشأت حسابي في سناب شات لتصوير يومياتي وتعريف الناس بهذا المجال، ولله الحمد وجدت تفاعلاً ورسائل إيجابيه من الناس خصوصًا عندما يعلمون أنني أكاديمي وأعمل على هذه الشاحنة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ارتبط بها 20 عامًا ولن يتخلى.. شاهد قصة أكاديمي في الكد على شاحنته المحببة!
سبق

يحفظ أكاديمي سعودي الود والتقدير لشاحنته ويتذكر أيامها الخوالي التي امتدت 20 عاماً وأثرت في شخصيته وتحصيله العلمي والمهني؛ إذ يهوى حميد الشمري وهو أكاديمي متخصص في آداب اللغة الإنجليزية الكدّ والتنقل على شاحنته التي كانت سبباً في تفوقه وإكماله دراساته العليا ويقضي نهاره على متنها متنقلًا بين مدن السعودية.

وكشف سائق الشاحنة "الشمري" تفاصيل علاقته وبدايات عمله في هذه الشاحنة، من خلال تقرير أعده من حائل منصور المزهم لبرنامج mbc في أسبوع؛ حيث قال: "أحمل مؤهل الماجستير وأعمل أكاديميًا وكانت قيادة التريلا مهنتي الأولى قبل أن أعمل في المجال الأكاديمي، وأكملت كل مراحل الدراسة الجامعية والعليا حتى حصلت على المؤهل وأنا أعمل على هذه الشاحنة".

وأضاف: "علاقتي مع هذه الشاحنة وثيقة وقديمة وتمتد إلى 20 عامًا، لذا يصعب عليّ التخلي عنها، واليوم أصبحت قيادتها بالنسبة لي هواية أمارسها بأوقات الفراغ وأيام العطل والإجازات".

ويُوثّق الكدّاد "الشمري" معظم رحلاته عبر حسابه بـ"السناب شات" ويقدم من خلالها لمتابعيه معلومات فنية ومهنية في قطاع النقل وصيانة الشاحنات.

وحول ذلك يضيف: "أحاول أن أقدم من خلال عملي على الشاحنة رسائل للمجتمع تعريفية عن طبيعة العمل في مجال النقل والأهم من ذلك تحفيز الشباب للدخول في هذا المجال فهو واسع وفيه خير ورزق".

وتابع: "لذلك أنشأت حسابي في سناب شات لتصوير يومياتي وتعريف الناس بهذا المجال، ولله الحمد وجدت تفاعلاً ورسائل إيجابيه من الناس خصوصًا عندما يعلمون أنني أكاديمي وأعمل على هذه الشاحنة".

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442
07:39 PM

ارتبط بها 20 عامًا ولن يتخلى.. شاهد قصة أكاديمي في الكد على شاحنته المحببة!

تنقله عليها كان سبباً في تفوقه وإكمال دراساته العليا.. يقول محفزاً الشباب: باب رزق

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
7
11,440

يحفظ أكاديمي سعودي الود والتقدير لشاحنته ويتذكر أيامها الخوالي التي امتدت 20 عاماً وأثرت في شخصيته وتحصيله العلمي والمهني؛ إذ يهوى حميد الشمري وهو أكاديمي متخصص في آداب اللغة الإنجليزية الكدّ والتنقل على شاحنته التي كانت سبباً في تفوقه وإكماله دراساته العليا ويقضي نهاره على متنها متنقلًا بين مدن السعودية.

وكشف سائق الشاحنة "الشمري" تفاصيل علاقته وبدايات عمله في هذه الشاحنة، من خلال تقرير أعده من حائل منصور المزهم لبرنامج mbc في أسبوع؛ حيث قال: "أحمل مؤهل الماجستير وأعمل أكاديميًا وكانت قيادة التريلا مهنتي الأولى قبل أن أعمل في المجال الأكاديمي، وأكملت كل مراحل الدراسة الجامعية والعليا حتى حصلت على المؤهل وأنا أعمل على هذه الشاحنة".

وأضاف: "علاقتي مع هذه الشاحنة وثيقة وقديمة وتمتد إلى 20 عامًا، لذا يصعب عليّ التخلي عنها، واليوم أصبحت قيادتها بالنسبة لي هواية أمارسها بأوقات الفراغ وأيام العطل والإجازات".

ويُوثّق الكدّاد "الشمري" معظم رحلاته عبر حسابه بـ"السناب شات" ويقدم من خلالها لمتابعيه معلومات فنية ومهنية في قطاع النقل وصيانة الشاحنات.

وحول ذلك يضيف: "أحاول أن أقدم من خلال عملي على الشاحنة رسائل للمجتمع تعريفية عن طبيعة العمل في مجال النقل والأهم من ذلك تحفيز الشباب للدخول في هذا المجال فهو واسع وفيه خير ورزق".

وتابع: "لذلك أنشأت حسابي في سناب شات لتصوير يومياتي وتعريف الناس بهذا المجال، ولله الحمد وجدت تفاعلاً ورسائل إيجابيه من الناس خصوصًا عندما يعلمون أنني أكاديمي وأعمل على هذه الشاحنة".

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