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إحباط تهريب 1.080 طن حشيش و269512 قرص إمفيتامين و69.3 طن قات

القبض على المتورطين وعددهم 87 متهمًا.. وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية في مناطق جازان وعسير ونجران والجوف وهي تؤدي مهامها في متابعة محاولات الشبكات الاجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، تمكنت من إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1.080) طن من مادة الحشيش المخدر، و(269512) قرص إمفيتامين مخدر، و(69.3) طن من مادة القات المخدر.

وقال "القريني": تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (87) متهمًا؛ بينهم (47) مواطنًا، و(40) متهما من مخالفي نظام أمن الحدود؛(26) منهم يمنيو الجنسية، و(13) أثيوبي الجنسية، ومتهم واحد من الجنسية الصومالية.

وأضاف: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إحباط تهريب 1.080 طن حشيش و269512 قرص إمفيتامين و69.3 طن قات
سبق

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية في مناطق جازان وعسير ونجران والجوف وهي تؤدي مهامها في متابعة محاولات الشبكات الاجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، تمكنت من إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1.080) طن من مادة الحشيش المخدر، و(269512) قرص إمفيتامين مخدر، و(69.3) طن من مادة القات المخدر.

وقال "القريني": تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (87) متهمًا؛ بينهم (47) مواطنًا، و(40) متهما من مخالفي نظام أمن الحدود؛(26) منهم يمنيو الجنسية، و(13) أثيوبي الجنسية، ومتهم واحد من الجنسية الصومالية.

وأضاف: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
03:34 PM

إحباط تهريب 1.080 طن حشيش و269512 قرص إمفيتامين و69.3 طن قات

القبض على المتورطين وعددهم 87 متهمًا.. وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية في مناطق جازان وعسير ونجران والجوف وهي تؤدي مهامها في متابعة محاولات الشبكات الاجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، تمكنت من إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1.080) طن من مادة الحشيش المخدر، و(269512) قرص إمفيتامين مخدر، و(69.3) طن من مادة القات المخدر.

وقال "القريني": تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (87) متهمًا؛ بينهم (47) مواطنًا، و(40) متهما من مخالفي نظام أمن الحدود؛(26) منهم يمنيو الجنسية، و(13) أثيوبي الجنسية، ومتهم واحد من الجنسية الصومالية.

وأضاف: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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