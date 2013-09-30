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أسعار النفط تهبط أكثر من 3% مع تنامي إصابات فيروس كورونا

تراجع خام برنت تسليم نوفمبر 1.40 دولار بما يعادل 3.3%

تراجعت أسعار النفط، أكثر من 3% إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، يوم أمس الثلاثاء، بفعل المخاوف حيال توقعات الطلب على الوقود؛ بينما تُكابد أوروبا والولايات المتحدة تناميًا في إصابات فيروس كورونا المستجد.

يتوخى مستثمرو السلع الأولية والأسهم الحذر أيضًا قبيل أول مناظرة في انتخابات الرئاسة الأمريكية بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس الجمهوري دونالد ترامب في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاؤه في جالينا بولاية إلينوي: "تراجع اليوم أعقب عمومًا تراجعات في الأسهم".

وفي اليوم قبل الأخير له كعقد أقرب استحقاق؛ تَراجع خام برنت تسليم نوفمبر 1.40 دولار بما يعادل 3.3%، ليتحدد سعر التسوية عند 41.03 دولارًا للبرميل؛ في حين نزل عقد ديسمبر الأنشط 3.1% إلى 41.56 دولار.

وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.31 دولار أو 3.2% ليسجل 39.29 دولارًا للبرميل عند الإغلاق.

ووفق "رويترز"، يأتي تراجع الأسعار قبيل صدور تقرير معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق يوم الثلاثاء وبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء الذي من المتوقع أن يُظهر ارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وتوفي أكثر من مليون شخص في أنحاء العالم بمرض كوفيد-19؛ وفقًا لإحصاء أجرته "رويترز"، بينما تُواصل الجائحة الإضرار بالاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أسعار النفط تهبط أكثر من 3% مع تنامي إصابات فيروس كورونا
سبق

تراجعت أسعار النفط، أكثر من 3% إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، يوم أمس الثلاثاء، بفعل المخاوف حيال توقعات الطلب على الوقود؛ بينما تُكابد أوروبا والولايات المتحدة تناميًا في إصابات فيروس كورونا المستجد.

يتوخى مستثمرو السلع الأولية والأسهم الحذر أيضًا قبيل أول مناظرة في انتخابات الرئاسة الأمريكية بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس الجمهوري دونالد ترامب في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاؤه في جالينا بولاية إلينوي: "تراجع اليوم أعقب عمومًا تراجعات في الأسهم".

وفي اليوم قبل الأخير له كعقد أقرب استحقاق؛ تَراجع خام برنت تسليم نوفمبر 1.40 دولار بما يعادل 3.3%، ليتحدد سعر التسوية عند 41.03 دولارًا للبرميل؛ في حين نزل عقد ديسمبر الأنشط 3.1% إلى 41.56 دولار.

وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.31 دولار أو 3.2% ليسجل 39.29 دولارًا للبرميل عند الإغلاق.

ووفق "رويترز"، يأتي تراجع الأسعار قبيل صدور تقرير معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق يوم الثلاثاء وبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء الذي من المتوقع أن يُظهر ارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وتوفي أكثر من مليون شخص في أنحاء العالم بمرض كوفيد-19؛ وفقًا لإحصاء أجرته "رويترز"، بينما تُواصل الجائحة الإضرار بالاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
08:43 AM

أسعار النفط تهبط أكثر من 3% مع تنامي إصابات فيروس كورونا

تراجع خام برنت تسليم نوفمبر 1.40 دولار بما يعادل 3.3%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت أسعار النفط، أكثر من 3% إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، يوم أمس الثلاثاء، بفعل المخاوف حيال توقعات الطلب على الوقود؛ بينما تُكابد أوروبا والولايات المتحدة تناميًا في إصابات فيروس كورونا المستجد.

يتوخى مستثمرو السلع الأولية والأسهم الحذر أيضًا قبيل أول مناظرة في انتخابات الرئاسة الأمريكية بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس الجمهوري دونالد ترامب في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاؤه في جالينا بولاية إلينوي: "تراجع اليوم أعقب عمومًا تراجعات في الأسهم".

وفي اليوم قبل الأخير له كعقد أقرب استحقاق؛ تَراجع خام برنت تسليم نوفمبر 1.40 دولار بما يعادل 3.3%، ليتحدد سعر التسوية عند 41.03 دولارًا للبرميل؛ في حين نزل عقد ديسمبر الأنشط 3.1% إلى 41.56 دولار.

وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.31 دولار أو 3.2% ليسجل 39.29 دولارًا للبرميل عند الإغلاق.

ووفق "رويترز"، يأتي تراجع الأسعار قبيل صدور تقرير معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق يوم الثلاثاء وبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء الذي من المتوقع أن يُظهر ارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وتوفي أكثر من مليون شخص في أنحاء العالم بمرض كوفيد-19؛ وفقًا لإحصاء أجرته "رويترز"، بينما تُواصل الجائحة الإضرار بالاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.

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