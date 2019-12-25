علمت "سبق" من مصادرها أن الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة أطاحت بالجاني الذي قتل آخر من بني جلدته قبل عدة أيّام، وانفردت "سبق" في حينه بالحادثة بعنوان "مكة.. مواطن يتفاجأ بمقيم مقتول داخل مزرعته و"الشرطة" تحقق. وكانت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة كثفت بحثها عن الجاني بعد مباشرتها حادثة القتل، التي وقعت صباح الخميس في إحدى المزارع بالليث، وباشرته شرطة الكعكية والجهات ذات العلاقة. ووجه مدير شرطة العاصمة المقدسة الجهات الأمنية بتكثيف بحثها عن الجاني، الذي فرّ من الموقع واختفى، وبعد رصد وتحرٍّ من قبل تحريات وبحث شرطة الكعكية، وبمتابعةٍ من مدير المركز؛ نجحت بفضل الله وتوفيقه في ضبط الجاني خارج حدود منطقة مكة المكرمة باتجاه الرياض، مستخدمًا شاحنة تعود لأحد أبناء جلدته بعد الاتفاق معه على تهريبه؛ حيث تم ضبطه وحجز صاحب الشاحنة، ولا زالت إجراءات التحقيق قائمة لكشف دوافع جريمة القتل.

"تحرّيات وبحث" كعكية مكة تطيح بقاتل أحد أبناء جلدته أثناء تخفّيه متجهًا للرياض أحمد العبدالله سبق 2019-12-25 علمت "سبق" من مصادرها أن الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة أطاحت بالجاني الذي قتل آخر من بني جلدته قبل عدة أيّام، وانفردت "سبق" في حينه بالحادثة بعنوان "مكة.. مواطن يتفاجأ بمقيم مقتول داخل مزرعته و"الشرطة" تحقق.



وكانت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة كثفت بحثها عن الجاني بعد مباشرتها حادثة القتل، التي وقعت صباح الخميس في إحدى المزارع بالليث، وباشرته شرطة الكعكية والجهات ذات العلاقة.



ووجه مدير شرطة العاصمة المقدسة الجهات الأمنية بتكثيف بحثها عن الجاني، الذي فرّ من الموقع واختفى، وبعد رصد وتحرٍّ من قبل تحريات وبحث شرطة الكعكية، وبمتابعةٍ من مدير المركز؛ نجحت بفضل الله وتوفيقه في ضبط الجاني خارج حدود منطقة مكة المكرمة باتجاه الرياض، مستخدمًا شاحنة تعود لأحد أبناء جلدته بعد الاتفاق معه على تهريبه؛ حيث تم ضبطه وحجز صاحب الشاحنة، ولا زالت إجراءات التحقيق قائمة لكشف دوافع جريمة القتل.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441 06:45 PM

"تحرّيات وبحث" كعكية مكة تطيح بقاتل أحد أبناء جلدته أثناء تخفّيه متجهًا للرياض كان في شاحنة اتفق مع صاحبها على تهريبه





A A A





4 مشاركة

علمت "سبق" من مصادرها أن الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة أطاحت بالجاني الذي قتل آخر من بني جلدته قبل عدة أيّام، وانفردت "سبق" في حينه بالحادثة بعنوان "مكة.. مواطن يتفاجأ بمقيم مقتول داخل مزرعته و"الشرطة" تحقق.



وكانت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة كثفت بحثها عن الجاني بعد مباشرتها حادثة القتل، التي وقعت صباح الخميس في إحدى المزارع بالليث، وباشرته شرطة الكعكية والجهات ذات العلاقة.



ووجه مدير شرطة العاصمة المقدسة الجهات الأمنية بتكثيف بحثها عن الجاني، الذي فرّ من الموقع واختفى، وبعد رصد وتحرٍّ من قبل تحريات وبحث شرطة الكعكية، وبمتابعةٍ من مدير المركز؛ نجحت بفضل الله وتوفيقه في ضبط الجاني خارج حدود منطقة مكة المكرمة باتجاه الرياض، مستخدمًا شاحنة تعود لأحد أبناء جلدته بعد الاتفاق معه على تهريبه؛ حيث تم ضبطه وحجز صاحب الشاحنة، ولا زالت إجراءات التحقيق قائمة لكشف دوافع جريمة القتل.