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"تعليم عسير" تدعو إداراتها كافة لحصر أسماء مستحقي التقاعد من المعلمين والمعلمات

"جهاش": يتعيَّن على مكاتب التعليم إيقاف مَن بلغوا 60 عامًا عن العمل بدءًا من غرة محرم

دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير إداراتها وأقسامها ومكاتب التعليم والمدارس كافة بالمنطقة "بنين وبنات" إلى سرعة الرفع بأسماء مَن بلغ السن النظامية من المعلمين والمعلمات، والموظفين والموظفات، والمستخدمين والمستخدمات، والعاملين على بند الأجور، ممن بلغوا الستين عامًا؛ باعتبارها السن النظامية للتقاعد.

وشدَّد إبراهيم جهاش، مدير إدارة الموارد البشرية المكلف، على أهمية الرفع ببيان بأسماء مواليد عام 1381هــ، وإرفاق صورة من الهوية الوطنية، وبيان خدمة من قِبل وزارة الخدمة المدنية أو الجهة الحكومية التي تم العمل بها سابقًا، وإرفاق الآيبان البنكي مصدقًا من البنك، وإخلاءات طرف من البنك الاجتماعي والبنك العقاري.

وأشار "آل جهاش" إلى أنه يتعين على الإدارات المعنية إيقاف مَن بلغ السن النظامية عن العمل بدءًا من 1/ 7/ 1441، أو مَن بلغ الستين وفقًا لتاريخ ميلاده، وإبلاغهم بمراجعة قسم إنهاء الخدمة قبل حلول التقاعد بثلاثة أشهر على الأقل لإكمال تسوية مستحقاتهم المالية.

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"تعليم عسير" تدعو إداراتها كافة لحصر أسماء مستحقي التقاعد من المعلمين والمعلمات
سبق

دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير إداراتها وأقسامها ومكاتب التعليم والمدارس كافة بالمنطقة "بنين وبنات" إلى سرعة الرفع بأسماء مَن بلغ السن النظامية من المعلمين والمعلمات، والموظفين والموظفات، والمستخدمين والمستخدمات، والعاملين على بند الأجور، ممن بلغوا الستين عامًا؛ باعتبارها السن النظامية للتقاعد.

وشدَّد إبراهيم جهاش، مدير إدارة الموارد البشرية المكلف، على أهمية الرفع ببيان بأسماء مواليد عام 1381هــ، وإرفاق صورة من الهوية الوطنية، وبيان خدمة من قِبل وزارة الخدمة المدنية أو الجهة الحكومية التي تم العمل بها سابقًا، وإرفاق الآيبان البنكي مصدقًا من البنك، وإخلاءات طرف من البنك الاجتماعي والبنك العقاري.

وأشار "آل جهاش" إلى أنه يتعين على الإدارات المعنية إيقاف مَن بلغ السن النظامية عن العمل بدءًا من 1/ 7/ 1441، أو مَن بلغ الستين وفقًا لتاريخ ميلاده، وإبلاغهم بمراجعة قسم إنهاء الخدمة قبل حلول التقاعد بثلاثة أشهر على الأقل لإكمال تسوية مستحقاتهم المالية.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
10:42 PM

"تعليم عسير" تدعو إداراتها كافة لحصر أسماء مستحقي التقاعد من المعلمين والمعلمات

"جهاش": يتعيَّن على مكاتب التعليم إيقاف مَن بلغوا 60 عامًا عن العمل بدءًا من غرة محرم

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بندر آل عوض - عسير
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دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير إداراتها وأقسامها ومكاتب التعليم والمدارس كافة بالمنطقة "بنين وبنات" إلى سرعة الرفع بأسماء مَن بلغ السن النظامية من المعلمين والمعلمات، والموظفين والموظفات، والمستخدمين والمستخدمات، والعاملين على بند الأجور، ممن بلغوا الستين عامًا؛ باعتبارها السن النظامية للتقاعد.

وشدَّد إبراهيم جهاش، مدير إدارة الموارد البشرية المكلف، على أهمية الرفع ببيان بأسماء مواليد عام 1381هــ، وإرفاق صورة من الهوية الوطنية، وبيان خدمة من قِبل وزارة الخدمة المدنية أو الجهة الحكومية التي تم العمل بها سابقًا، وإرفاق الآيبان البنكي مصدقًا من البنك، وإخلاءات طرف من البنك الاجتماعي والبنك العقاري.

وأشار "آل جهاش" إلى أنه يتعين على الإدارات المعنية إيقاف مَن بلغ السن النظامية عن العمل بدءًا من 1/ 7/ 1441، أو مَن بلغ الستين وفقًا لتاريخ ميلاده، وإبلاغهم بمراجعة قسم إنهاء الخدمة قبل حلول التقاعد بثلاثة أشهر على الأقل لإكمال تسوية مستحقاتهم المالية.

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