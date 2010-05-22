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مقتل شخصين وإصابة 8 إثر إطلاق نار في مينيابوليس الأمريكية

رجلان في حشد دخلا جدالًا ثم سحبا مسدسيهما وارتكبا الجريمة

ذكرت الشرطة الأمريكية في وقت مبكر من يوم السبت، أن إطلاق نار قد وقع في وسط مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين.

وحسبما أفاد تلفزيون "كيه إم إس بي": أوضحت إدارة الشرطة في سلسلة تغريدات أن الأشخاص العشرة الذين تم إطلاق النار عليهم، هم خمسة رجال وخمس نساء.

وأشارت إلى أن رجلين قد قتلا ونقل آخر إلى المستشفى في حالة حرجة، في حين أن الجرحى السبعة الآخرين أصيبوا بجروح لا تعتبر خطيرة.

ولم يُعلن على الفور عن اعتقالات، فيما قال المتحدث باسم الشرطة جون إلدر: إن إطلاق النار نفذه رجلان في حشد دخلا في جدال، وسحبا مسدسيهما وشرعا في إطلاق النار.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل شخصين وإصابة 8 إثر إطلاق نار في مينيابوليس الأمريكية
سبق

ذكرت الشرطة الأمريكية في وقت مبكر من يوم السبت، أن إطلاق نار قد وقع في وسط مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين.

وحسبما أفاد تلفزيون "كيه إم إس بي": أوضحت إدارة الشرطة في سلسلة تغريدات أن الأشخاص العشرة الذين تم إطلاق النار عليهم، هم خمسة رجال وخمس نساء.

وأشارت إلى أن رجلين قد قتلا ونقل آخر إلى المستشفى في حالة حرجة، في حين أن الجرحى السبعة الآخرين أصيبوا بجروح لا تعتبر خطيرة.

ولم يُعلن على الفور عن اعتقالات، فيما قال المتحدث باسم الشرطة جون إلدر: إن إطلاق النار نفذه رجلان في حشد دخلا في جدال، وسحبا مسدسيهما وشرعا في إطلاق النار.

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
02:45 PM

مقتل شخصين وإصابة 8 إثر إطلاق نار في مينيابوليس الأمريكية

رجلان في حشد دخلا جدالًا ثم سحبا مسدسيهما وارتكبا الجريمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت الشرطة الأمريكية في وقت مبكر من يوم السبت، أن إطلاق نار قد وقع في وسط مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين.

وحسبما أفاد تلفزيون "كيه إم إس بي": أوضحت إدارة الشرطة في سلسلة تغريدات أن الأشخاص العشرة الذين تم إطلاق النار عليهم، هم خمسة رجال وخمس نساء.

وأشارت إلى أن رجلين قد قتلا ونقل آخر إلى المستشفى في حالة حرجة، في حين أن الجرحى السبعة الآخرين أصيبوا بجروح لا تعتبر خطيرة.

ولم يُعلن على الفور عن اعتقالات، فيما قال المتحدث باسم الشرطة جون إلدر: إن إطلاق النار نفذه رجلان في حشد دخلا في جدال، وسحبا مسدسيهما وشرعا في إطلاق النار.

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