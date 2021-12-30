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"السياحة" تلزم المنشآت السياحية بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتكثف جولاتها

تواصل وزارة السياحة جولاتها الرقابية على مرافق الإيواء السياحي والأنشطة السياحية الأخرى بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية الخاصة بفايروس كورونا (كوفيد-19)، وأكد مصدر في الوزارة بأنه سيتم تكثيف الجولات الرقابية للتحقق من التزام المنشآت السياحية بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى حث المشغلين للأنشطة السياحية بمتابعة التحديثات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ذات العلاقة من خلال زيارة الموقع الرسمي لهيئة الصحة العامة "وقاية"، ومنها (الالتزام بلبس الكمامة والتباعد في الأماكن (المغلقة والمفتوحة) وبروتوكول الحجر المؤسسي والإجراءات الاحترازية بقاعات الأفراح والمناسبات الموجودة داخل مرافق الإيواء السياحي، وأكد المصدر بأن مركز العناية بالسائح يسعد بتلقي أي شكاوى وبلاغات عند ملاحظة أي تقصير أو تهاون بذلك في هذا الجانب على الرقم ٩٣٠.

فيروس كورونا الجديد وزارة السياحة كورونا

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"السياحة" تلزم المنشآت السياحية بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتكثف جولاتها
سبق

تواصل وزارة السياحة جولاتها الرقابية على مرافق الإيواء السياحي والأنشطة السياحية الأخرى بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية الخاصة بفايروس كورونا (كوفيد-19)، وأكد مصدر في الوزارة بأنه سيتم تكثيف الجولات الرقابية للتحقق من التزام المنشآت السياحية بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى حث المشغلين للأنشطة السياحية بمتابعة التحديثات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ذات العلاقة من خلال زيارة الموقع الرسمي لهيئة الصحة العامة "وقاية"، ومنها (الالتزام بلبس الكمامة والتباعد في الأماكن (المغلقة والمفتوحة) وبروتوكول الحجر المؤسسي والإجراءات الاحترازية بقاعات الأفراح والمناسبات الموجودة داخل مرافق الإيواء السياحي، وأكد المصدر بأن مركز العناية بالسائح يسعد بتلقي أي شكاوى وبلاغات عند ملاحظة أي تقصير أو تهاون بذلك في هذا الجانب على الرقم ٩٣٠.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
06:01 PM
اخر تعديل
31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
03:55 AM

"السياحة" تلزم المنشآت السياحية بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتكثف جولاتها

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
564

تواصل وزارة السياحة جولاتها الرقابية على مرافق الإيواء السياحي والأنشطة السياحية الأخرى بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية الخاصة بفايروس كورونا (كوفيد-19)، وأكد مصدر في الوزارة بأنه سيتم تكثيف الجولات الرقابية للتحقق من التزام المنشآت السياحية بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى حث المشغلين للأنشطة السياحية بمتابعة التحديثات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ذات العلاقة من خلال زيارة الموقع الرسمي لهيئة الصحة العامة "وقاية"، ومنها (الالتزام بلبس الكمامة والتباعد في الأماكن (المغلقة والمفتوحة) وبروتوكول الحجر المؤسسي والإجراءات الاحترازية بقاعات الأفراح والمناسبات الموجودة داخل مرافق الإيواء السياحي، وأكد المصدر بأن مركز العناية بالسائح يسعد بتلقي أي شكاوى وبلاغات عند ملاحظة أي تقصير أو تهاون بذلك في هذا الجانب على الرقم ٩٣٠.

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20 أكتوبر
14,063
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