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هلال آسيا لنـا

أسبوعان فقط يفصلان فريق الهلال ممثلنا "سعوديًّا" عن لقاء أوراوا ممثل اليابانيين في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019م، وهي البطولة المحببة للكثير من الأندية على مستوى القارة الآسيوية؛ لما لهذه البطولة من أهمية وقيمة قصوى، وحضور إعلامي وجماهيري رفيع..!!

إن طبيعة لعب الفريق الياباني مناسبة جدًّا للاعبي الزعيم؛ إذ إنهم يعتمدون على اللعب الدفاعي، وعدم تقدُّم الأظهرة، وكثرة المحاور، وهو الأمر المناسب لفريق يمتلك مجموعة من المهاجمين الأكثر موهبة ومستوى لافتًا في المراوغة والفنيات مثل الزعيم..!!

الهلال لياقيًّا وفنيًّا وتكتيكيًّا وعناصريًّا أكثر جاهزية من منافسه، كما أن لاعبيه يتميزون باللعب على المساحات، والتحرك السريع أثناء نقل الكرات الطويلة؛ وهو ما سيشكل ضغطًا على مدافعي أوراوا، ويؤدي لارتكاب الأخطاء التي لا بد أن تُستغل..!!

إن ما يمكن الإشارة إليه والتشديد عليه أن الهلال قادر على تحقيق الفوز بثلاثة أهداف في الذهاب متى ما كان تركيز مهاجميه عاليًا، ودخولهم المباراة بروح وثقة بالإمكانيات، ولديهم رغبة صادقة في إسعاد الجماهير السعودية.. ومن هنا على المدرب رازفان أن يعد العدة من اللحظة بتجهيز الفريق للعب بخطة هجومية، تبدأ من البليهي، وتنتهي بقوميز..!!

فوز الهلال بفارق هدفين هو الطريق لتحقيق كأس آسيا، مع الأخذ في الاعتبار أن أوراوا ليس بذاك الفريق الذي لا يُهزم؛ فمركزه في الدوري الياباني يأتي تاسعًا، ووصوله للنهائي ليس مقياسًا للحذر منه أكثر مما يجب..!!

الهلال مطالَب منا نحن السعوديين بهذه البطولة حتى يعيد للأندية السعودية هيبتها، وللرياضة مزيدًا من الحضور على المستوى الآسيوي والقاري بتسجيل نادٍ سعودي ضمن أندية العالم..!!

محمد الصيعري

الرئيسية/ المملكة

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هلال آسيا لنـا
سبق

أسبوعان فقط يفصلان فريق الهلال ممثلنا "سعوديًّا" عن لقاء أوراوا ممثل اليابانيين في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019م، وهي البطولة المحببة للكثير من الأندية على مستوى القارة الآسيوية؛ لما لهذه البطولة من أهمية وقيمة قصوى، وحضور إعلامي وجماهيري رفيع..!!

إن طبيعة لعب الفريق الياباني مناسبة جدًّا للاعبي الزعيم؛ إذ إنهم يعتمدون على اللعب الدفاعي، وعدم تقدُّم الأظهرة، وكثرة المحاور، وهو الأمر المناسب لفريق يمتلك مجموعة من المهاجمين الأكثر موهبة ومستوى لافتًا في المراوغة والفنيات مثل الزعيم..!!

الهلال لياقيًّا وفنيًّا وتكتيكيًّا وعناصريًّا أكثر جاهزية من منافسه، كما أن لاعبيه يتميزون باللعب على المساحات، والتحرك السريع أثناء نقل الكرات الطويلة؛ وهو ما سيشكل ضغطًا على مدافعي أوراوا، ويؤدي لارتكاب الأخطاء التي لا بد أن تُستغل..!!

إن ما يمكن الإشارة إليه والتشديد عليه أن الهلال قادر على تحقيق الفوز بثلاثة أهداف في الذهاب متى ما كان تركيز مهاجميه عاليًا، ودخولهم المباراة بروح وثقة بالإمكانيات، ولديهم رغبة صادقة في إسعاد الجماهير السعودية.. ومن هنا على المدرب رازفان أن يعد العدة من اللحظة بتجهيز الفريق للعب بخطة هجومية، تبدأ من البليهي، وتنتهي بقوميز..!!

فوز الهلال بفارق هدفين هو الطريق لتحقيق كأس آسيا، مع الأخذ في الاعتبار أن أوراوا ليس بذاك الفريق الذي لا يُهزم؛ فمركزه في الدوري الياباني يأتي تاسعًا، ووصوله للنهائي ليس مقياسًا للحذر منه أكثر مما يجب..!!

الهلال مطالَب منا نحن السعوديين بهذه البطولة حتى يعيد للأندية السعودية هيبتها، وللرياضة مزيدًا من الحضور على المستوى الآسيوي والقاري بتسجيل نادٍ سعودي ضمن أندية العالم..!!

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
12:04 AM

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري - الرياض
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أسبوعان فقط يفصلان فريق الهلال ممثلنا "سعوديًّا" عن لقاء أوراوا ممثل اليابانيين في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019م، وهي البطولة المحببة للكثير من الأندية على مستوى القارة الآسيوية؛ لما لهذه البطولة من أهمية وقيمة قصوى، وحضور إعلامي وجماهيري رفيع..!!

إن طبيعة لعب الفريق الياباني مناسبة جدًّا للاعبي الزعيم؛ إذ إنهم يعتمدون على اللعب الدفاعي، وعدم تقدُّم الأظهرة، وكثرة المحاور، وهو الأمر المناسب لفريق يمتلك مجموعة من المهاجمين الأكثر موهبة ومستوى لافتًا في المراوغة والفنيات مثل الزعيم..!!

الهلال لياقيًّا وفنيًّا وتكتيكيًّا وعناصريًّا أكثر جاهزية من منافسه، كما أن لاعبيه يتميزون باللعب على المساحات، والتحرك السريع أثناء نقل الكرات الطويلة؛ وهو ما سيشكل ضغطًا على مدافعي أوراوا، ويؤدي لارتكاب الأخطاء التي لا بد أن تُستغل..!!

إن ما يمكن الإشارة إليه والتشديد عليه أن الهلال قادر على تحقيق الفوز بثلاثة أهداف في الذهاب متى ما كان تركيز مهاجميه عاليًا، ودخولهم المباراة بروح وثقة بالإمكانيات، ولديهم رغبة صادقة في إسعاد الجماهير السعودية.. ومن هنا على المدرب رازفان أن يعد العدة من اللحظة بتجهيز الفريق للعب بخطة هجومية، تبدأ من البليهي، وتنتهي بقوميز..!!

فوز الهلال بفارق هدفين هو الطريق لتحقيق كأس آسيا، مع الأخذ في الاعتبار أن أوراوا ليس بذاك الفريق الذي لا يُهزم؛ فمركزه في الدوري الياباني يأتي تاسعًا، ووصوله للنهائي ليس مقياسًا للحذر منه أكثر مما يجب..!!

الهلال مطالَب منا نحن السعوديين بهذه البطولة حتى يعيد للأندية السعودية هيبتها، وللرياضة مزيدًا من الحضور على المستوى الآسيوي والقاري بتسجيل نادٍ سعودي ضمن أندية العالم..!!

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