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الولايات المتحدة تسجّل 79,820 إصابة جديدة بكورونا و1,512 وفاة

إجمالي الإصابات 46,180,190 و‏الوفيات 747,970 شخصًا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 79,820 إصابة ‏جديدة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و1,512 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 46,180,190 ، والوفيات 747,970.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

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الولايات المتحدة تسجّل 79,820 إصابة جديدة بكورونا و1,512 وفاة
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 79,820 إصابة ‏جديدة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و1,512 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 46,180,190 ، والوفيات 747,970.‏

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
11:51 PM

الولايات المتحدة تسجّل 79,820 إصابة جديدة بكورونا و1,512 وفاة

إجمالي الإصابات 46,180,190 و‏الوفيات 747,970 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 79,820 إصابة ‏جديدة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و1,512 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 46,180,190 ، والوفيات 747,970.‏

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142 مليون ..

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12,105
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