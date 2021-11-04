سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 79,820 إصابة جديدة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و1,512 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 46,180,190 ، والوفيات 747,970.
الولايات المتحدة تسجّل 79,820 إصابة جديدة بكورونا و1,512 وفاة
إجمالي الإصابات 46,180,190 والوفيات 747,970 شخصًا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 79,820 إصابة جديدة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و1,512 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 46,180,190 ، والوفيات 747,970.
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 79,820 إصابة جديدة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و1,512 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
الولايات المتحدة تسجّل 79,820 إصابة جديدة بكورونا و1,512 وفاة
إجمالي الإصابات 46,180,190 والوفيات 747,970 شخصًا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 79,820 إصابة جديدة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و1,512 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 46,180,190 ، والوفيات 747,970.