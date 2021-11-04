سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 79,820 إصابة ‏جديدة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و1,512 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.‏ وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 46,180,190 ، والوفيات 747,970.‏

الولايات المتحدة تسجّل 79,820 إصابة جديدة بكورونا و1,512 وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-04 سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 79,820 إصابة ‏جديدة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و1,512 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.‏



وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 46,180,190 ، والوفيات 747,970.‏

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443 11:51 PM

الولايات المتحدة تسجّل 79,820 إصابة جديدة بكورونا و1,512 وفاة إجمالي الإصابات 46,180,190 و‏الوفيات 747,970 شخصًا





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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 79,820 إصابة ‏جديدة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و1,512 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.‏



وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 46,180,190 ، والوفيات 747,970.‏