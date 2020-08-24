النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العثور على كنز من الذهب يعود إلى زمن الخلافة العباسية في فلسطين

يتكون من 425 قطعة عملة

عثر إسرائيليون على مئات العملات الذهبية المخبأة في وعاء من الطين منذ أكثر من ألف عام.

وبيّنت سلطة الاحتلال المعنية بالآثار، اليوم (الاثنين)، أن شبانًا متطوعين للتنقيب في وسط إسرائيل، حيث من المقرر بناء حي جديد، اكتشفوا الكنز يوم 18 أغسطس (آب) الجاري.

وأوضحت مديرة بعثة التنقيب ليئات ناداف-زيف، أن من دفن هذا الكنز قبل 1100 عام، كان يتوقع استعادته، بل وثبت الوعاء بمسمار حتى لا يتحرك.

وذكر روبرت كول، وهو خبير عملات لدى سلطة الآثار، أن العملات المصنوعة من الذهب النقي من عيار 24 قيراطًا وعددها 425 عملة، تعود إلى عهد الخلافة العباسية في القرن التاسع، وكانت تساوي قدرًا كبيرًا من المال حينها.

وأضاف أنه كان بمقدور شخص أن يشتري بهذا المبلغ منزلاً فاخرًا في واحد من أفضل أحياء الفسطاط، العاصمة الثرية الشاسعة لمصر في تلك الأيام.

وكانت المنطقة التي عُثر فيها على الكنز، تضم ورشًا وقت إخفائه ولا تزال هوية صاحبه لغزًا.

الرئيسية/ محطات

اعلان
العثور على كنز من الذهب يعود إلى زمن الخلافة العباسية في فلسطين
سبق

عثر إسرائيليون على مئات العملات الذهبية المخبأة في وعاء من الطين منذ أكثر من ألف عام.

وبيّنت سلطة الاحتلال المعنية بالآثار، اليوم (الاثنين)، أن شبانًا متطوعين للتنقيب في وسط إسرائيل، حيث من المقرر بناء حي جديد، اكتشفوا الكنز يوم 18 أغسطس (آب) الجاري.

وأوضحت مديرة بعثة التنقيب ليئات ناداف-زيف، أن من دفن هذا الكنز قبل 1100 عام، كان يتوقع استعادته، بل وثبت الوعاء بمسمار حتى لا يتحرك.

وذكر روبرت كول، وهو خبير عملات لدى سلطة الآثار، أن العملات المصنوعة من الذهب النقي من عيار 24 قيراطًا وعددها 425 عملة، تعود إلى عهد الخلافة العباسية في القرن التاسع، وكانت تساوي قدرًا كبيرًا من المال حينها.

وأضاف أنه كان بمقدور شخص أن يشتري بهذا المبلغ منزلاً فاخرًا في واحد من أفضل أحياء الفسطاط، العاصمة الثرية الشاسعة لمصر في تلك الأيام.

وكانت المنطقة التي عُثر فيها على الكنز، تضم ورشًا وقت إخفائه ولا تزال هوية صاحبه لغزًا.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
09:21 PM

العثور على كنز من الذهب يعود إلى زمن الخلافة العباسية في فلسطين

يتكون من 425 قطعة عملة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
9,578

عثر إسرائيليون على مئات العملات الذهبية المخبأة في وعاء من الطين منذ أكثر من ألف عام.

وبيّنت سلطة الاحتلال المعنية بالآثار، اليوم (الاثنين)، أن شبانًا متطوعين للتنقيب في وسط إسرائيل، حيث من المقرر بناء حي جديد، اكتشفوا الكنز يوم 18 أغسطس (آب) الجاري.

وأوضحت مديرة بعثة التنقيب ليئات ناداف-زيف، أن من دفن هذا الكنز قبل 1100 عام، كان يتوقع استعادته، بل وثبت الوعاء بمسمار حتى لا يتحرك.

وذكر روبرت كول، وهو خبير عملات لدى سلطة الآثار، أن العملات المصنوعة من الذهب النقي من عيار 24 قيراطًا وعددها 425 عملة، تعود إلى عهد الخلافة العباسية في القرن التاسع، وكانت تساوي قدرًا كبيرًا من المال حينها.

وأضاف أنه كان بمقدور شخص أن يشتري بهذا المبلغ منزلاً فاخرًا في واحد من أفضل أحياء الفسطاط، العاصمة الثرية الشاسعة لمصر في تلك الأيام.

وكانت المنطقة التي عُثر فيها على الكنز، تضم ورشًا وقت إخفائه ولا تزال هوية صاحبه لغزًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,171
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,466
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,602
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,898

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة