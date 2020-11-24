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تونس تسجل 485 إصابة جديدة بكورونا و41 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 89196 والوفيات 2862 شخصًا

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و41 حالة وفاة.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 89196 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2862 حالة وفاة.

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تونس تسجل 485 إصابة جديدة بكورونا و41 حالة وفاة
سبق

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و41 حالة وفاة.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 89196 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2862 حالة وفاة.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
12:14 AM

تونس تسجل 485 إصابة جديدة بكورونا و41 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 89196 والوفيات 2862 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و41 حالة وفاة.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 89196 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2862 حالة وفاة.

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