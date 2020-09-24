انخفاض بأسعار النفط.. وبرنت يصل إلى 41.46 دولاراً أمريكياً

انخفض سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بنسبة 0.74 % ما يعادل 31 سنتاً ليصل إلى 41.46 دولاراً أمريكياً.
وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، ما نسبته 0.80 % ليثبت عند 39.61 دولاراً أمريكياً.
انخفض سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بنسبة 0.74 % ما يعادل 31 سنتاً ليصل إلى 41.46 دولاراً أمريكياً.
وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، ما نسبته 0.80 % ليثبت عند 39.61 دولاراً أمريكياً.النفط أسعار النفط
انخفض سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بنسبة 0.74 % ما يعادل 31 سنتاً ليصل إلى 41.46 دولاراً أمريكياً.
وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، ما نسبته 0.80 % ليثبت عند 39.61 دولاراً أمريكياً.
انخفض سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بنسبة 0.74 % ما يعادل 31 سنتاً ليصل إلى 41.46 دولاراً أمريكياً.
وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، ما نسبته 0.80 % ليثبت عند 39.61 دولاراً أمريكياً.