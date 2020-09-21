النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الرياض والشرقية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة مكة المكرّمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر الى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة مكة المكرّمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر الى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
08:08 AM

"الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الرياض والشرقية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
419

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة مكة المكرّمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر الى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,201
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,044
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,912
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,731

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة
السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة