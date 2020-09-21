"الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الرياض والشرقية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة مكة المكرّمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر الى متر، وحالة البحر خفيف الموج.