كوريا الجنوبية تسجل 451 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات
تشمل 420 إصابة محلية
سجلت كوريا الجنوبية 451 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، بما يشمل 420 إصابة محلية؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 34.652 إصابة.
وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن البلاد لم تُبلغ عن أي وفيات إضافية جراء كوفيد-19؛ ليبقى العدد الإجمالي عند 526 وفاة.
كوريا الجنوبية
فيروس كورونا الجديد
كوريا الجنوبية تسجل 451 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-12-01
سجلت كوريا الجنوبية 451 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، بما يشمل 420 إصابة محلية؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 34.652 إصابة.
وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن البلاد لم تُبلغ عن أي وفيات إضافية جراء كوفيد-19؛ ليبقى العدد الإجمالي عند 526 وفاة.
01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
09:11 AM
كوريا الجنوبية تسجل 451 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات
تشمل 420 إصابة محلية
سجلت كوريا الجنوبية 451 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، بما يشمل 420 إصابة محلية؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 34.652 إصابة.
وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن البلاد لم تُبلغ عن أي وفيات إضافية جراء كوفيد-19؛ ليبقى العدد الإجمالي عند 526 وفاة.