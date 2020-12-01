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كوريا الجنوبية تسجل 451 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

تشمل 420 إصابة محلية

سجلت كوريا الجنوبية 451 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، بما يشمل 420 إصابة محلية؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 34.652 إصابة.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن البلاد لم تُبلغ عن أي وفيات إضافية جراء كوفيد-19؛ ليبقى العدد الإجمالي عند 526 وفاة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية تسجل 451 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات
سبق

سجلت كوريا الجنوبية 451 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، بما يشمل 420 إصابة محلية؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 34.652 إصابة.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن البلاد لم تُبلغ عن أي وفيات إضافية جراء كوفيد-19؛ ليبقى العدد الإجمالي عند 526 وفاة.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
09:11 AM

كوريا الجنوبية تسجل 451 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

تشمل 420 إصابة محلية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت كوريا الجنوبية 451 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، بما يشمل 420 إصابة محلية؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 34.652 إصابة.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن البلاد لم تُبلغ عن أي وفيات إضافية جراء كوفيد-19؛ ليبقى العدد الإجمالي عند 526 وفاة.

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