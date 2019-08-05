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وزير العمل يوافق على تأسيس جمعية رعاية المرضى بالأفلاج

تتضمّن في عضويتها كوادر صحية متخصصة ذات كفاءة وخبرة

وافق وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي على تأسيس جمعية رعاية المرضى بالأفلاج والتي تعنى بخدمة المرضى بالمحافظة.

وتهدف الجمعية لنشر الوعي بسبل الوقاية من الأمراض والتدريب على الإسعافات الأولية وتقديم الرعاية العلاجية خارج المستشفى.

كما ستتضمن أنشطة الجمعية، التوعية والتثقيف والإرشاد والاستشارات والتأهيل والتدريب والدراسات والأبحاث والبرامج، وقد ضم مجلس الإدارة للجمعية كوادر صحية متخصصة وكوادر تربوية ذات كفاءة وخبرة.

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وزير العمل يوافق على تأسيس جمعية رعاية المرضى بالأفلاج
سبق

وافق وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي على تأسيس جمعية رعاية المرضى بالأفلاج والتي تعنى بخدمة المرضى بالمحافظة.

وتهدف الجمعية لنشر الوعي بسبل الوقاية من الأمراض والتدريب على الإسعافات الأولية وتقديم الرعاية العلاجية خارج المستشفى.

كما ستتضمن أنشطة الجمعية، التوعية والتثقيف والإرشاد والاستشارات والتأهيل والتدريب والدراسات والأبحاث والبرامج، وقد ضم مجلس الإدارة للجمعية كوادر صحية متخصصة وكوادر تربوية ذات كفاءة وخبرة.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
03:17 PM

وزير العمل يوافق على تأسيس جمعية رعاية المرضى بالأفلاج

تتضمّن في عضويتها كوادر صحية متخصصة ذات كفاءة وخبرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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وافق وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي على تأسيس جمعية رعاية المرضى بالأفلاج والتي تعنى بخدمة المرضى بالمحافظة.

وتهدف الجمعية لنشر الوعي بسبل الوقاية من الأمراض والتدريب على الإسعافات الأولية وتقديم الرعاية العلاجية خارج المستشفى.

كما ستتضمن أنشطة الجمعية، التوعية والتثقيف والإرشاد والاستشارات والتأهيل والتدريب والدراسات والأبحاث والبرامج، وقد ضم مجلس الإدارة للجمعية كوادر صحية متخصصة وكوادر تربوية ذات كفاءة وخبرة.

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