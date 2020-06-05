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متطوعون ينتشرون بالمساجد.. هنا تدابير مشددة في صلاة الجمعة بالعرضيات

جهود لـ"الدعوة والإرشاد" بتنسيق مع الشؤون الصحية.. والتباعد والكمامات أولوية

قامت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة العرضيات، بالتعاون مع التطوع الصحي، بنشر متطوعين عند المساجد لتوعية وفحص المصلين في صلاة الجمعة الأولى بعد ما يقارب من 80 يوماً من إيقافها بسبب الإجراءات الاحترازية.

وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالعرضيات عبدالله بلخير الرزقي لـ"سبق"؛ أنه تم التنسيق مع الشؤون الصحية بتواجد المتطوعين أثناء صلاة الجمعة ليقوموا بتوعية وتنبيه المصلين بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

وأضاف "الرزقي": "أتقدم بالشكر لجميع المتطوعين على تعاونهم وعلى رأسهم وزارة الصحة في تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات المعمول بها داخل المساجد والجوامع بالمحافظة".

هذا وقد قام عدد من الأطباء من مستشفيات المحافظة بتوعية المصلين؛ حيث قال الدكتور جمال إن الدولة -حفظها الله- سمحت بالعودة للمساجد لكن لا يعني انتهاء الفيروس، مشيراً إلى ضرورة التباعد الاجتماعي والاهتمام بالنظافة الشخصية من لبس الكمامات والقفازات.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متطوعون ينتشرون بالمساجد.. هنا تدابير مشددة في صلاة الجمعة بالعرضيات
سبق

قامت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة العرضيات، بالتعاون مع التطوع الصحي، بنشر متطوعين عند المساجد لتوعية وفحص المصلين في صلاة الجمعة الأولى بعد ما يقارب من 80 يوماً من إيقافها بسبب الإجراءات الاحترازية.

وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالعرضيات عبدالله بلخير الرزقي لـ"سبق"؛ أنه تم التنسيق مع الشؤون الصحية بتواجد المتطوعين أثناء صلاة الجمعة ليقوموا بتوعية وتنبيه المصلين بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

وأضاف "الرزقي": "أتقدم بالشكر لجميع المتطوعين على تعاونهم وعلى رأسهم وزارة الصحة في تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات المعمول بها داخل المساجد والجوامع بالمحافظة".

هذا وقد قام عدد من الأطباء من مستشفيات المحافظة بتوعية المصلين؛ حيث قال الدكتور جمال إن الدولة -حفظها الله- سمحت بالعودة للمساجد لكن لا يعني انتهاء الفيروس، مشيراً إلى ضرورة التباعد الاجتماعي والاهتمام بالنظافة الشخصية من لبس الكمامات والقفازات.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
05:51 PM
اخر تعديل
05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
11:46 PM

متطوعون ينتشرون بالمساجد.. هنا تدابير مشددة في صلاة الجمعة بالعرضيات

جهود لـ"الدعوة والإرشاد" بتنسيق مع الشؤون الصحية.. والتباعد والكمامات أولوية

A A A
سلطان السهيمي - مكة المكرمة
7
6,325

قامت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة العرضيات، بالتعاون مع التطوع الصحي، بنشر متطوعين عند المساجد لتوعية وفحص المصلين في صلاة الجمعة الأولى بعد ما يقارب من 80 يوماً من إيقافها بسبب الإجراءات الاحترازية.

وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالعرضيات عبدالله بلخير الرزقي لـ"سبق"؛ أنه تم التنسيق مع الشؤون الصحية بتواجد المتطوعين أثناء صلاة الجمعة ليقوموا بتوعية وتنبيه المصلين بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

وأضاف "الرزقي": "أتقدم بالشكر لجميع المتطوعين على تعاونهم وعلى رأسهم وزارة الصحة في تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات المعمول بها داخل المساجد والجوامع بالمحافظة".

هذا وقد قام عدد من الأطباء من مستشفيات المحافظة بتوعية المصلين؛ حيث قال الدكتور جمال إن الدولة -حفظها الله- سمحت بالعودة للمساجد لكن لا يعني انتهاء الفيروس، مشيراً إلى ضرورة التباعد الاجتماعي والاهتمام بالنظافة الشخصية من لبس الكمامات والقفازات.

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