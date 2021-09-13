أمريكا ترصد مكافأة 7 ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن مسؤول أمني في "حزب الله"

"حمية" يرأس منظمة تملك خلايا في أنحاء العالم

‬أعلن برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية، اليوم (الاثنين)، عن مكافأة بقيمة 7 ملايين دولار؛ لمن يدلي بمعلومات عن المسؤول في ميليشيا حزب الله اللبناني طلال حمية.

وأوضح الموقع الإلكتروني لبرنامج مكافآت، أن "حمية" هو رئيس منظمة الأمن الخارجي التابعة لـ"حزب الله"، التي تمتلك خلايا لها في جميع أنحاء العالم، وفقاً لـ"الحرة".

وأضاف أن "حمية" يستخدم أسماء مستعارة إضافة لاسمه طلال حسني حمية، وعصمت ميزاراني.