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أمريكا ترصد مكافأة 7 ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن مسؤول أمني في "حزب الله"

"حمية" يرأس منظمة تملك خلايا في أنحاء العالم

‬أعلن برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية، اليوم (الاثنين)، عن مكافأة بقيمة 7 ملايين دولار؛ لمن يدلي بمعلومات عن المسؤول في ميليشيا حزب الله اللبناني طلال حمية.

وأوضح الموقع الإلكتروني لبرنامج مكافآت، أن "حمية" هو رئيس منظمة الأمن الخارجي التابعة لـ"حزب الله"، التي تمتلك خلايا لها في جميع أنحاء العالم، وفقاً لـ"الحرة".

وأضاف أن "حمية" يستخدم أسماء مستعارة إضافة لاسمه طلال حسني حمية، وعصمت ميزاراني.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا ترصد مكافأة 7 ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن مسؤول أمني في "حزب الله"
سبق

‬أعلن برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية، اليوم (الاثنين)، عن مكافأة بقيمة 7 ملايين دولار؛ لمن يدلي بمعلومات عن المسؤول في ميليشيا حزب الله اللبناني طلال حمية.

وأوضح الموقع الإلكتروني لبرنامج مكافآت، أن "حمية" هو رئيس منظمة الأمن الخارجي التابعة لـ"حزب الله"، التي تمتلك خلايا لها في جميع أنحاء العالم، وفقاً لـ"الحرة".

وأضاف أن "حمية" يستخدم أسماء مستعارة إضافة لاسمه طلال حسني حمية، وعصمت ميزاراني.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
07:49 PM

أمريكا ترصد مكافأة 7 ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن مسؤول أمني في "حزب الله"

"حمية" يرأس منظمة تملك خلايا في أنحاء العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬أعلن برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية، اليوم (الاثنين)، عن مكافأة بقيمة 7 ملايين دولار؛ لمن يدلي بمعلومات عن المسؤول في ميليشيا حزب الله اللبناني طلال حمية.

وأوضح الموقع الإلكتروني لبرنامج مكافآت، أن "حمية" هو رئيس منظمة الأمن الخارجي التابعة لـ"حزب الله"، التي تمتلك خلايا لها في جميع أنحاء العالم، وفقاً لـ"الحرة".

وأضاف أن "حمية" يستخدم أسماء مستعارة إضافة لاسمه طلال حسني حمية، وعصمت ميزاراني.

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