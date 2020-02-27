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"التجارة" تشهر بمواطن تستر على وافد يمني يتاجر في ألعاب الأطفال

شهرت وزارة التجارة بمواطن ووافد من جنسية يمنية بعد صدور حكم قضائي لمخالفتهما لنظام مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بمزاولته والمتاجرة في ألعاب الأطفال بمدينة الرياض.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين ،وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط ، والإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم، بالإضافة إلى عقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتدعو وزارة التجارة عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الابلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

وزارة التجارة مكافحة التستر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تشهر بمواطن تستر على وافد يمني يتاجر في ألعاب الأطفال
سبق

شهرت وزارة التجارة بمواطن ووافد من جنسية يمنية بعد صدور حكم قضائي لمخالفتهما لنظام مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بمزاولته والمتاجرة في ألعاب الأطفال بمدينة الرياض.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين ،وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط ، والإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم، بالإضافة إلى عقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتدعو وزارة التجارة عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الابلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
11:18 PM
اخر تعديل
28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
12:48 AM

"التجارة" تشهر بمواطن تستر على وافد يمني يتاجر في ألعاب الأطفال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,021

شهرت وزارة التجارة بمواطن ووافد من جنسية يمنية بعد صدور حكم قضائي لمخالفتهما لنظام مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بمزاولته والمتاجرة في ألعاب الأطفال بمدينة الرياض.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين ،وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط ، والإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم، بالإضافة إلى عقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتدعو وزارة التجارة عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الابلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

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