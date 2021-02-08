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وضعت حواجز تنبيهية .."البيئة" تردم خمس آبار مكشوفة بـ "مظيلف القنفذة"

ضمن متابعتها لكل ما يتعلق بسلامة المياه الجوفية بمشاركة الدفاع المدني

قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة بردم خمس آبار مكشوفة بمركز "المظيلف" كما تم وضعت حواجز تنبيهية بمشاركة جهات الاختصاص الدفاع المدني وإمارة المنطقة والبلدية.

يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية الدورية التي تقوم بها وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن نشاطها المستمر بمراقبة أنشطة الحفر وكل ما يتعلق بسلامة المياه الجوفية، والوقوف على بلاغات الآبار المهجورة والمكشوفة، وقد تم ردم الآبار وفق الإجراءات المتبعة في "نظام الآبار" .

وصرّح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي بأن الوزارة أتاحت نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية ومن خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/ بثلاث خطوات تبدأ بتسجيل الدخول، واختيار الموقع، وإدخال المرفقات، ثم متابعة البلاغ.

وقال مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس محيي بن عبدالرحمن القبيسي على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (8002472220)، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

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وضعت حواجز تنبيهية .."البيئة" تردم خمس آبار مكشوفة بـ "مظيلف القنفذة"
سبق

قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة بردم خمس آبار مكشوفة بمركز "المظيلف" كما تم وضعت حواجز تنبيهية بمشاركة جهات الاختصاص الدفاع المدني وإمارة المنطقة والبلدية.

يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية الدورية التي تقوم بها وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن نشاطها المستمر بمراقبة أنشطة الحفر وكل ما يتعلق بسلامة المياه الجوفية، والوقوف على بلاغات الآبار المهجورة والمكشوفة، وقد تم ردم الآبار وفق الإجراءات المتبعة في "نظام الآبار" .

وصرّح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي بأن الوزارة أتاحت نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية ومن خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/ بثلاث خطوات تبدأ بتسجيل الدخول، واختيار الموقع، وإدخال المرفقات، ثم متابعة البلاغ.

وقال مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس محيي بن عبدالرحمن القبيسي على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (8002472220)، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
09:19 PM

وضعت حواجز تنبيهية .."البيئة" تردم خمس آبار مكشوفة بـ "مظيلف القنفذة"

ضمن متابعتها لكل ما يتعلق بسلامة المياه الجوفية بمشاركة الدفاع المدني

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة بردم خمس آبار مكشوفة بمركز "المظيلف" كما تم وضعت حواجز تنبيهية بمشاركة جهات الاختصاص الدفاع المدني وإمارة المنطقة والبلدية.

يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية الدورية التي تقوم بها وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن نشاطها المستمر بمراقبة أنشطة الحفر وكل ما يتعلق بسلامة المياه الجوفية، والوقوف على بلاغات الآبار المهجورة والمكشوفة، وقد تم ردم الآبار وفق الإجراءات المتبعة في "نظام الآبار" .

وصرّح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي بأن الوزارة أتاحت نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية ومن خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/ بثلاث خطوات تبدأ بتسجيل الدخول، واختيار الموقع، وإدخال المرفقات، ثم متابعة البلاغ.

وقال مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس محيي بن عبدالرحمن القبيسي على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (8002472220)، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

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