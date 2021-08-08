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البرازيل تسجّل: 990 حالة وفاة و43 ألف إصابة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس السبت، تسجيل 990 حالة وفاة، و43 ألفاً و33 إصابة بفيروس كورونا على مستوى البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وارتفع بذلك إجمالي الوفيات بـ"كوفيد-19" المسجّلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء، إلى 562 ألفاً و752 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات المسجلة خلال الفترة نفسها 20 مليوناً و151 ألفاً و779 إصابة.

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البرازيل تسجّل: 990 حالة وفاة و43 ألف إصابة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس السبت، تسجيل 990 حالة وفاة، و43 ألفاً و33 إصابة بفيروس كورونا على مستوى البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وارتفع بذلك إجمالي الوفيات بـ"كوفيد-19" المسجّلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء، إلى 562 ألفاً و752 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات المسجلة خلال الفترة نفسها 20 مليوناً و151 ألفاً و779 إصابة.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
08:50 AM

البرازيل تسجّل: 990 حالة وفاة و43 ألف إصابة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ 24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس السبت، تسجيل 990 حالة وفاة، و43 ألفاً و33 إصابة بفيروس كورونا على مستوى البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وارتفع بذلك إجمالي الوفيات بـ"كوفيد-19" المسجّلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء، إلى 562 ألفاً و752 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات المسجلة خلال الفترة نفسها 20 مليوناً و151 ألفاً و779 إصابة.

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