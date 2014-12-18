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"عداد مستخدمي مواقع التواصل" إلى أين يذهب؟ هنا توقعات 4 أعوام مقبلة!

فيما تمثل الهواتف الذكية القوة الرئيسية والضاربة في ارتفاع نسبة الاستخدام

تُظهر أحدث الأرقام التي أجرتها شركة "أوبيرلو" للإحصائيات، أن هناك 3.78 مليارات مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم خلال العام الجاري 2021، بزيادة قدرها 5% عن العام الماضي.

كما أنه رقم يزيد بمقدار 920 مليونًا عن عدد المستخدمين الاجتماعيين في عام 2017 حين بلغ عدد المستخدمين 2.86 مليار مستخدم، وهو ما يمثل قفزة كبيرة بنسبة 32.2% في خمس سنوات فقط.

وسيستمر نمو عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث يتوقع أن يرتفع خلال العام المقبل 2022 إلى 2025 بنسبة 3.9%.

وتمثل الهواتف الذكية القوةَ الرئيسية في ارتفاع نسبة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث تُظهر الإحصائيات أن أكثر 91% من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يستخدمون أجهزة الهواتف الذكية للوصول إلى الشبكات الاجتماعية.

ويُتوقع أن يبلغ عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حتى نهاية عام 2022 نحو 3.96 مليارات شخص ويرتفع الرقم إلى 4.41 مليارات شخص في عام 2025.

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"عداد مستخدمي مواقع التواصل" إلى أين يذهب؟ هنا توقعات 4 أعوام مقبلة!
سبق

تُظهر أحدث الأرقام التي أجرتها شركة "أوبيرلو" للإحصائيات، أن هناك 3.78 مليارات مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم خلال العام الجاري 2021، بزيادة قدرها 5% عن العام الماضي.

كما أنه رقم يزيد بمقدار 920 مليونًا عن عدد المستخدمين الاجتماعيين في عام 2017 حين بلغ عدد المستخدمين 2.86 مليار مستخدم، وهو ما يمثل قفزة كبيرة بنسبة 32.2% في خمس سنوات فقط.

وسيستمر نمو عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث يتوقع أن يرتفع خلال العام المقبل 2022 إلى 2025 بنسبة 3.9%.

وتمثل الهواتف الذكية القوةَ الرئيسية في ارتفاع نسبة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث تُظهر الإحصائيات أن أكثر 91% من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يستخدمون أجهزة الهواتف الذكية للوصول إلى الشبكات الاجتماعية.

ويُتوقع أن يبلغ عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حتى نهاية عام 2022 نحو 3.96 مليارات شخص ويرتفع الرقم إلى 4.41 مليارات شخص في عام 2025.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
02:13 PM

"عداد مستخدمي مواقع التواصل" إلى أين يذهب؟ هنا توقعات 4 أعوام مقبلة!

فيما تمثل الهواتف الذكية القوة الرئيسية والضاربة في ارتفاع نسبة الاستخدام

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خالد علي - الرياض
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تُظهر أحدث الأرقام التي أجرتها شركة "أوبيرلو" للإحصائيات، أن هناك 3.78 مليارات مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم خلال العام الجاري 2021، بزيادة قدرها 5% عن العام الماضي.

كما أنه رقم يزيد بمقدار 920 مليونًا عن عدد المستخدمين الاجتماعيين في عام 2017 حين بلغ عدد المستخدمين 2.86 مليار مستخدم، وهو ما يمثل قفزة كبيرة بنسبة 32.2% في خمس سنوات فقط.

وسيستمر نمو عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث يتوقع أن يرتفع خلال العام المقبل 2022 إلى 2025 بنسبة 3.9%.

وتمثل الهواتف الذكية القوةَ الرئيسية في ارتفاع نسبة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث تُظهر الإحصائيات أن أكثر 91% من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يستخدمون أجهزة الهواتف الذكية للوصول إلى الشبكات الاجتماعية.

ويُتوقع أن يبلغ عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حتى نهاية عام 2022 نحو 3.96 مليارات شخص ويرتفع الرقم إلى 4.41 مليارات شخص في عام 2025.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,631
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,818
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,492
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,426

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