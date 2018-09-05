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"بيتزي": لم أنم بعد خماسية روسيا.. ما حصل كان مفجعاً

أكد أن الباب مفتوح لعودة الثنائي المعيوف والسهلاوي

كشف الأرجنتيني، خوان أنطونيو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي أن الباب ما زال مفتوحاً أمام عودة الثنائي محمد السهلاوي وعبدالله المعيوف إلى القائمة الدولية، معترفاً بأنه لم يستطع النوم عقب خسارة الأخضر الثقيلة أمام روسيا في افتتاح كأس العالم الماضية.

وقال بيتزي في مقابلة خاصة مع قناة العربية عبر برنامج "في المرمى": ما زلت أنتظر من السهلاوي والمعيوف الأفضل في الأيام القادمة، ولديهم حظوظ بالعودة إلى القائمة في المراحل المقبلة، لكن علينا معرفة أمر مهم وهو أنني لا أقدر على استدعاء 60 لاعباً، ومن الطبيعي أن يتألق لاعب ما ويجبرنا على ضمه مقابل لاعب سبق أن تواجد في معسكر سابق.

وواصل عن مشاركة الأخضر المونديالية: ذهبنا إلى هناك بآمال كبيرة لكن الخسارة الصادمة أمام روسيا غيرت مسارنا في البطولة، وفي المباراة الثانية أمام أوروغواي ظهرنا بشكل أفضل فنياً، وبحثنا عن التعادل أمام أوروغواي، وفي النهاية انتصرنا على مصر وكان ذلك أمراً مفرحاً.

وزاد: عشت ليلة صعبة وكنت حزيناً للغاية، ما حدث كان مفجعاً ليس لي فقط بل لجميع اللاعبين، ارتكبنا أخطاء في المباراة لكن ذلك لا يبرر فرق النتيجة والفوارق الفنية بين المنتخبين، كانت مجرد أخطاء فردية أدت إلى تلك الهزيمة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"بيتزي": لم أنم بعد خماسية روسيا.. ما حصل كان مفجعاً
سبق

كشف الأرجنتيني، خوان أنطونيو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي أن الباب ما زال مفتوحاً أمام عودة الثنائي محمد السهلاوي وعبدالله المعيوف إلى القائمة الدولية، معترفاً بأنه لم يستطع النوم عقب خسارة الأخضر الثقيلة أمام روسيا في افتتاح كأس العالم الماضية.

وقال بيتزي في مقابلة خاصة مع قناة العربية عبر برنامج "في المرمى": ما زلت أنتظر من السهلاوي والمعيوف الأفضل في الأيام القادمة، ولديهم حظوظ بالعودة إلى القائمة في المراحل المقبلة، لكن علينا معرفة أمر مهم وهو أنني لا أقدر على استدعاء 60 لاعباً، ومن الطبيعي أن يتألق لاعب ما ويجبرنا على ضمه مقابل لاعب سبق أن تواجد في معسكر سابق.

وواصل عن مشاركة الأخضر المونديالية: ذهبنا إلى هناك بآمال كبيرة لكن الخسارة الصادمة أمام روسيا غيرت مسارنا في البطولة، وفي المباراة الثانية أمام أوروغواي ظهرنا بشكل أفضل فنياً، وبحثنا عن التعادل أمام أوروغواي، وفي النهاية انتصرنا على مصر وكان ذلك أمراً مفرحاً.

وزاد: عشت ليلة صعبة وكنت حزيناً للغاية، ما حدث كان مفجعاً ليس لي فقط بل لجميع اللاعبين، ارتكبنا أخطاء في المباراة لكن ذلك لا يبرر فرق النتيجة والفوارق الفنية بين المنتخبين، كانت مجرد أخطاء فردية أدت إلى تلك الهزيمة.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
06:13 PM

"بيتزي": لم أنم بعد خماسية روسيا.. ما حصل كان مفجعاً

أكد أن الباب مفتوح لعودة الثنائي المعيوف والسهلاوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف الأرجنتيني، خوان أنطونيو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي أن الباب ما زال مفتوحاً أمام عودة الثنائي محمد السهلاوي وعبدالله المعيوف إلى القائمة الدولية، معترفاً بأنه لم يستطع النوم عقب خسارة الأخضر الثقيلة أمام روسيا في افتتاح كأس العالم الماضية.

وقال بيتزي في مقابلة خاصة مع قناة العربية عبر برنامج "في المرمى": ما زلت أنتظر من السهلاوي والمعيوف الأفضل في الأيام القادمة، ولديهم حظوظ بالعودة إلى القائمة في المراحل المقبلة، لكن علينا معرفة أمر مهم وهو أنني لا أقدر على استدعاء 60 لاعباً، ومن الطبيعي أن يتألق لاعب ما ويجبرنا على ضمه مقابل لاعب سبق أن تواجد في معسكر سابق.

وواصل عن مشاركة الأخضر المونديالية: ذهبنا إلى هناك بآمال كبيرة لكن الخسارة الصادمة أمام روسيا غيرت مسارنا في البطولة، وفي المباراة الثانية أمام أوروغواي ظهرنا بشكل أفضل فنياً، وبحثنا عن التعادل أمام أوروغواي، وفي النهاية انتصرنا على مصر وكان ذلك أمراً مفرحاً.

وزاد: عشت ليلة صعبة وكنت حزيناً للغاية، ما حدث كان مفجعاً ليس لي فقط بل لجميع اللاعبين، ارتكبنا أخطاء في المباراة لكن ذلك لا يبرر فرق النتيجة والفوارق الفنية بين المنتخبين، كانت مجرد أخطاء فردية أدت إلى تلك الهزيمة.

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